City tegen Bayern in de Champions League: raakt Guardiola nu wel voorbij angstgegner Tuchel?

Manchester City ontvangt Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. Een zoveelste confrontatie voor Pep Guardiola met de man die hem in het verleden al van glorie weerhield: Thomas Tuchel.

De voetbalwereld kijkt watertandend uit naar de kraker van vanavond. Een affiche die eigenlijk ook een finale had kunnen zijn. Manchester City en Bayern München behoren tot de crème de la crème van het huidige internationale voetbal en strijden jaarlijks mee om die felbegeerde Champions League-beker. Vooral Pep Guardiola wil maar wat graag nog eens de primus van Europa zijn, want dat is hem sinds zijn aanstelling bij Manchester City in 2016 nog niet gelukt. Thomas Tuchel, de Duitse coach die vanavond in de andere dug-out plaatsneemt, heeft daar ook zijn aandeel in.

Guardiola peinst zich suf

Toen Manchester City, met Guardiola aan het roer, in 2021 PSG versloeg in de halve finales leek de grootste horde al genomen. Over twee wedstrijden toonde het duidelijk de meerdere zijn van de Franse kampioen en niets leek nog in de weg staan van die triomf. Tegenstander in de finale was namelijk Chelsea, een ploeg die nog maar pas van trainer had gewisseld. Thomas Tuchel had overgenomen van club-legende Frank Lampard en kreeg de opdracht het seizoen nog te redden. Zo gezegd, zo gedaan, dacht de Duitser en hij loodste de Londense club naar de finale.

De waardeverhoudingen lagen in het voordeel van City, dat een paar trapjes hoger stond dan de tegenstand in de Premier League. Maar in de twee maanden voor het treffen in de finale, wist Tuchel met zijn Chelsea tot twee keer toe The Citizens te kloppen. Een verrassing, die ook Pep Guardiola niet had zien aankomen. Het ging zelfs zo ver, dat het tweeluik lang bleef hangen in het hoofd van de Catalaanse mastermind. Dat leidde tot een van zijn gekende vreemde plannetjes.

De tactische zet van Guardiola had niet het gewenste effect: Chelsea mocht vieren. © Getty

Op de dag van de finale stelde hij een merkwaardige basiself op. Hij koos ervoor om zonder Rodrigo Hernández Cascante aan te treden en met Kevin De Bruyne als valse spits. Een zeer offensieve opstelling, waar toch een blijk van een vertrouwen in schuilging. Maar zoals zo vaak mondde het hersenspinsel niet uit op succes. Chelsea mocht de beker in de lucht steken na een zuinige 0-1-zege, waarin City slechts één schot op doel produceerde. Daar sta je dan, met je aanvallende ploeg. Guardiola liep opnieuw tegen het mes van Tuchel aan, die met een kwalitatief veel mindere ploeg toch had bereikt wat niemand mogelijk achtte. Een stevige kater voor City en voor de coach, die zichzelf in de vernieling had geëxperimenteerd.

Defensieve twijfels

De twee kijken elkaar vanavond dus opnieuw in de ogen, dit keer wel in een andere constellatie. Tuchel heeft sinds kort Bayern München onder zijn hoede, nadat Julian Nagelsmann daar de laan werd uitgestuurd. Veel verbetering bracht dat weliswaar nog niet. Tegen Dortmund speelde de Duitse kampioen geen overweldigende partij. Het moest rekenen op een flater van doelman Gregor Kobel om ietwat in de wedstrijd te raken. Vooral de verdediging liet er geen al te secure indruk op na. Uiteindelijk werd er wel gewonnen, maar allesbehalve overtuigend. Tegen Freiburg gebeurde het omgekeerde: Bayern was dominant, maar verloor uiteindelijk. Een wisselvallige start dus voor de nieuwe coach.

Guardiola wil daar uiteraard graag iets tegenover zetten en in vergelijking met 2021 beschikt hij over een extra troef: Erling Haaland. De blonde Noorse god verkeert in bloedvorm en maakte (tot nu toe) van de Champions League zijn speeltuin. Met maar liefst tien goals in zes wedstrijden, waarvan vijf tegen Leipzig, bewees hij ook op het Europese toneel bij de allerbesten te horen.

Ondanks zijn vijf doelpunten werd Haaland tegen Leipzig na 60 minuten al gewisseld. Opnieuw een merkwaardige beslissing van Guardiola. © Getty

Offensief lijkt het dus wel in orde te komen, maar op defensief vlak heeft de Spaanse coach meer zorgen. Op de persconferentie verwees een van de journalisten naar de 7-0 overwinning in de vorige ronde tegen Leipzig. Hij stelde de vraag of het scorend vermogen de bepalende factor zou zijn die hem dit keer wel de eindoverwinning zou schenken. ‘Volgens mij niet’, klonk het opmerkelijk. ‘Telkens als we het onderspit moesten delven in de vorige campagnes, slikten we enorm veel tegendoelpunten. We maakten er zelf genoeg, maar misten duidelijk defensieve stabiliteit.’

Tijd voor revanche?

Laat dat nu net zijn waar Tuchel graag zal op inspelen. Doordat City steevast hoog op het veld staat, ligt er veel ruimte achter de verdediging. Met Leroy Sané, Sadio Mané en Serge Gnabry beschikt Bayern over heel wat snelheid vooraan, die maar wat graag in die ruimte zal duiken. Het was ook op die manier dat Kai Havertz de finale in 2021 besliste: hij ontving een diepe bal en kon vrijwel alleen op doelman Ederson Moraes af.

Het duel wordt sowieso een tactisch steekspel, want beide coaches kennen elkaar ondertussen. Het zal zaak zijn voor City om niet opnieuw in dezelfde val te trappen. Guardiola’s koppigheid kent geen grenzen, maar een portie pragmatiek kan vanavond misschien wel van pas komen.