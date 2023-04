Burnley FC op weg naar eerst klasse: wat is nu precies de methode-Kompany?

De voormalige Rode Duivel is met Burnley FC op weg naar de Premier League. Hoe gaat coach Vincent Kompany te werk?

De recente successen van de Engelse tweedeklasser Burnley FC vallen nog het best af te lezen uit de statistieken van doelman Arijanet Muric. Vorig seizoen trapte zijn voorganger Nick Pope in de Premier League 67 procent lange ballen. Een jaar en een reeks lager is dat percentage bij Muric gezakt tot 24 procent. Een radicale ommekeer. Zodra hij coach werd bij Burnley drukte Vincent Kompany zijn spelers op het hart: ‘Jullie moeten geduld hebben. Dat kan frustrerend zijn, want je zult veel informatie moeten verwerken. Maar er komt een moment waarop het heel natuurlijk zal gaan.’

De ommekeer kwam er op 15 oktober. 18.000 toeschouwers zagen hoe Burnley thuis vier keer scoorde tegen Swansea. Het tweede doelpunt was het resultaat van een zorgvuldig opgezette aanval die bij Muric was begonnen. Vóór die ruime overwinning had Burnley amper 6 van zijn 14 wedstrijden gewonnen. Sindsdien heeft het 18 op de 23 keer de zege behaald en klom het naar de top van het Championship, de Engelse tweede klasse.

Rigide structuur

Alle twijfels zijn meteen weggeveegd. Een van de laatste bastions van het Britse kick-and-rushvoetbal volgt nu het recept dat coach Pep Guardiola sinds 2016 bij Manchester City voorschrijft. Niet toevallig was Kompany jarenlang aanvoerder van City. Sinds oktober is de voormalige Rode Duivel al vier keer verkozen tot Manager of the Month.

Je wordt hier elke dag een betere speler dan de dag ervoor.

Kompany is fan van helderheid. Op de oefenvelden van de club liet hij lijnen aanbrengen om de ruimtes voor elke speler af te bakenen. Ook zijn richtlijnen op en naast het veld zijn duidelijk. ‘Als we de bal verliezen, zetten we met z’n allen tien seconden druk om hem te heroveren’, zei aanvaller Ashley Barnes in L’Equipe. Anderen vertellen dat zelfs het moment waarop de materiaalman de kegels op het trainingsveld moet opruimen in de planning is opgenomen. Bij Anderlecht, Kompany’s vorige club, moest de hele staf elke dag om zeven uur present zijn om de oefensessie van die dag voor te bereiden. Alles verloopt gestructureerd en methodisch. De spelers hangen aan Kompany’s lippen, zeker als de resultaten volgen. ‘Je komt ’s ochtends aan op de club en je weet dat je ’s middags al een betere speler zult zijn dan de dag ervoor’, zegt Ian Maatsen, de Nederlandse flankverdediger die door Chelsea aan Burnley wordt uitgeleend.

Wetenschap

Kompany’s werkwijze valt op. Hij denkt als een academicus en stelt veel ter discussie, zeker wanneer hij het ergens niet mee eens is. Elk staflid krijgt van Kompany weleens een vraag over de training, een bepaalde oefening of de opstelling voor de komende wedstrijd. De coach bundelt die adviezen en beslist dan in zijn eentje.

Bij Burnley, waar hij carte blanche kreeg om de toekomst uit te tekenen, beschikt Kompany over een infrastructuur die niet hoeft onder te doen voor die van de topclubs uit de Premier League. Daarbij horen ook wetenschappelijke methodes. Zo is hij een groot aanhanger van de werkwijze van Raymond Verheijen. De Nederlander was nog geen dertig toen hij op het EK van 2000 physical trainer werd bij Oranje. Hij draait het klassieke gezegde uit het voetbal om en zegt: je traint zoals je speelt. Dat betekent zelden trainen zonder de bal en intensieve sessies van negentig minuten om het ritme van een wedstrijd na te bootsen. Dat alles gestaafd met cijfers.

Kompany heeft zijn methode drie seizoenen lang laten rijpen bij Anderlecht. Bij Burnley lijkt ze eindelijk tot wasdom gekomen.