Afscheid van een legende: de 10 strafste quotes van Zlatan Ibrahimovic

Afgelopen zondag nam de Zweedse voetballegende Zlatan Ibrahimovic (41) bij AC Milan voorgoed afscheid van het voetbal. Zlatan staat bekend om zijn spectaculaire doelpunten, maar vooral om zijn ongeremde uitspraken.

Zlatan Ibrahimovic werd 41 jaar bij de start van dit seizoen en heeft er genoeg van. Neemt Zlatan afscheid van het voetbal? Zelf zou hij antwoorden dat het voetbal afscheid neemt van Zlatan. Ibrahimovic was doorheen zijn carrière goed voor maar liefst 558 doelpunten op het hoogste niveau.

Ibrahimovic zal het grote publiek wellicht bijblijven omwille van zijn fratsen en uitspraken naast het veld. Zonder blad voor de mond, zoals we hem kennen. Bij zijn afscheidsspeech zorgden jouwende Hellas Verona-supporters nog voor een memorabele ‘binnenkopper’ voor Zlatan: ‘Blijf jouwen. Dit is het mooiste moment in jullie jaar.’

Hieronder de 10 meest memorabele uitspraken van Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan over…

… ploegmakker Rafael Van der Vaart bij AFC Ajax: ‘Ik heb je niet met opzet geblesseerd, dat weet je. Als je me nog een keer beschuldigt, breek ik je beide benen. En dit keer zal het wél met opzet zijn.’

… het rechtstreekse duel met tegenstander Stéphane Henchoz (Liverpool FC): ‘Eerst ging ik naar links, dat deed hij ook. Toen ging ik naar rechts, en dat deed hij ook. Dan ging ik weer naar links, en toen ging hij een hotdog kopen.’

… het vuurwerkincident van Mario Balotelli: ‘Ik hou ook van vuurwerk, maar ik steek het af in de tuin of in kebabkraampjes. Ik heb nooit mijn eigen huis in brand gestoken.’

… de kwalificatie voor het EK 2016 tegen Denemarken: ‘Er werd gedacht dat ik hierdoor met pensioen zou gaan. Ik heb hun hele land met pensioen gestuurd.’

… zijn positie op het voetbalveld. ‘Ik kan op alle elf de posities spelen, want een goede speler kan overal uit de voeten.’

… zijn nieuwste aankoop. Had hij daadwerkelijk een Porsche gekocht? ‘Natuurlijk niet. Ik heb een vliegtuig besteld, dat is veel sneller.’

… zijn afscheid bij LA Galaxy: ‘Ik kwam, ik zag, ik overwon. Bedankt LA Galaxy om me opnieuw te laten voelen dat ik leef. Aan de Galaxy-fans: jullie wilden Zlatan, ik gaf jullie Zlatan. Graag gedaan. Het verhaal gaat verder… Ga nu terug honkbal kijken.’

… de kwalificatiewedstrijden van Zweden voor het WK in 2014:

Zlatan: ‘Alleen God weet wie er doorgaat.’

Verslaggever: ‘Het is moeilijk om het hem te vragen.’

Zlatan: ‘Je praat tegen hem.’

… datzelfde WK (2014) zonder Zweden, omdat het in de Play-Offs verloor tegen Portugal: ‘Een WK zonder mij is het niet waard om naar te kijken.’

… over zijn vertrek bij PSG: ‘We zoeken een appartement. Als we niets vinden, kopen we een hotel.’

Talkshows

Zlatan was ook een erg gegeerde gast bij talkshows. Ook tijdens zijn televisieoptredens in de Verenigde Staten stelde Zlatan nooit teleur.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."