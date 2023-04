Afscheid van een legende: ‘Birger Jensen was de beste doelman ooit bij Club Brugge’

Droevig nieuws gisterenavond: Birger Jensen is overleden. De ex-doelman van Club Brugge liet het leven op 72-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Jacques Sys, ex-hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine schetst in een interview de carrière van de excentrieke Deen.

Birger Jensen was in de jaren 1974 tot 1988 het sluitstuk van een toen bijwijlen zeer sterk Club Brugge. Hij pakte er vijf titels, twee bekers en speelde in 1978 de memorabele finale van de Europacup I tegen Liverpool. ‘Dat was zonder twijfel zijn beste wedstrijd ooit’, aldus Jacques Sys.

Hoe zou je Birger Jenssen omschrijven als doelman?

Jacques Sys: Hij was een complete doelman, hij beheerste alle facetten van het vak. Maar zijn grootste kwaliteit was misschien wel zijn leiderschap. Hij kon als geen ander zijn verdediging sturen, met aanmoedigingen of scheldwoorden, zolang ze maar luisterden. Jensen was verbaal echt sterk en was ook niet schuw om dat te gebruiken om de tegenstander wat te provoceren. Hij kroop in de hoofden van de aanvallers door ze constant te jennen. Als iemand een slechte controle deed of een kans miste, dan was hij er als de kippen bij om dat nog eens extra te vermelden. Zijn aanwezigheid ging nooit onopgemerkt.

Jacques Sys: ‘Op en naast het veld toonde hij heel wat persoonlijkheid.’ © Belga

Daarnaast was hij ook een ietwat atypische keeper voor die tijd. Hij speelde vaak hoog op het veld en probeerde deel te nemen aan het spel. Hij verloor amper de bal, want hij bezat de techniek om uit te voetballen. Hij hield er wel van om een beetje risico te nemen, dat hield hem scherp.

Is er een doelman in het hedendaags voetbal die je met hem kan vergelijken?

Sys: Absoluut niet. Dat was wat hem zo goed maakte, hij had een soort eigenheid die ik tot op de dag van vandaag bij geen enkele keeper zie. Ik plaats hem zeer hoog in het rijtje van doelmannen die in de Belgische competitie hebben gespeeld. Bij Club Brugge was hij de grootste ooit. Alle respect voor iemand als Simon Mignolet, maar Jensen was gewoon de beste. Want naast al die extraatjes, was hij gewoon een steengoede keeper.

In die glorieuze periode in de jaren 70 had Club Brugge een sterke ploeg, maar het aandeel van Jensen in dat succes mag zeker niet onderschat worden. Hij was een puntenpakker, die er altijd stond wanneer het moest. Wat me toen ook opviel bij hem is dat hij zich enorm kon opladen voor een wedstrijd. Denk maar aan die finale tegen Liverpool in Wembley in 1978.

Wat herinner je je nog van die wedstrijd?

Sys: Hij kwam er erg sterk voor de dag. Hij hield zijn ploeg meerdere malen recht. Het was ook de wedstrijd waar Jensen zelf altijd over sprak als je met hem een babbeltje sloeg. Hij kon het maar niet verkroppen dat Kenny Dalglish hem had verschalkt met een stiftballetje. Hij bleef ervan overtuigd dat hij die bal had moeten hebben.

Jensen was ook erg graag gezien door de fans. Hoe zou je hem als mens beschrijven?

Sys: Jensen was een volksmens zonder franjes. Hij had dan wel een excentrieke stijl op het veld, naast het veld was dat minder het geval. Daarom was hij ook zo geliefd geworden bij de Brugse aanhang. Ze wisten wat ze aan hem hadden. Hij ging bovendien al eens graag een glaasje drinken tussen de supporters. Je begrijpt meteen waarom hij zo’n legendarische status heeft. Je ziet dat nu ook na zijn overlijden, het aantal reacties is enorm.

Birger Jensen (linksboven) voor aanvang van de bekerfinale van 1977. © Belga

Maar ook hoe hij leefde voor zij club, speelde mee. Zijn hart lag bij blauw-zwart, hij deed er dan ook alles aan om van Club Brugge een sterke ploeg te maken. Hij ging confrontaties met het bestuur of bijvoorbeeld met de memorabele trainer Ernst Happel nooit uit de weg. Jenssen was rechtuit en zei altijd waar het op stond. Dat werd door de fans enorm geapprecieerd. Net daarom ook was zijn afscheid zo pijnlijk. In 1988 kreeg hij te horen dat zijn contract niet zou verlengd worden en dat hij bedankt werd voor bewezen diensten. Dat heeft nog lang aan hem gevreten.

Wat mag de voetballiefhebber zeker niet vergeten over dit icoon?

Sys: Wat weinig mensen weten is dat hij altijd met rugpijn heeft gespeeld, bijna zijn hele carrière lang. Hij wilde zich daar niet voor laten opereren en heeft daar later de gevolgen van moeten van dragen. Ondanks die pijn stond hij er iedere week en ging hij dagelijks voluit op de training. Hij was een klasbak die door het leven fietste en er ook enorm van genoot. Het archetype van een Club Brugge-speler.