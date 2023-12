Van der Poel wint bij rentree: ‘Veldrijden is nog altijd mijn eerste liefde’

Mathieu van der Poel liet zijn rentree in het veld niet onopgemerkt passeren. De wereldkampioen maakte zaterdag al in de eerste ronde in Herentals duidelijk wie er de absolute baas was. Bij de beklimming van de Skiberg flitste de ‘vliegende Hollander’ er vanonder. Hij kwam net voor halfcross even ten val maar slaagde erin heel autoritair de boel aan flarden te rijden in deze manche van de X2O Badkamers Trofee. ‘Het ging vandaag vrij goed’, reageerde hij.

‘Ik kwam al heel snel alleen te zitten en telde meteen een mooie voorsprong. De start van een uurtje alleen fietsen’, lachte Van der Poel. ‘Ik wist na het vertrek dat ik goed was. Die Skiberg lag me ook en dat bleek het lastigste punt van de omloop. Ik had meteen het goede ritme te pakken en kon bijna onmiddellijk op mijn eigen tempo terugvallen.’

‘Ik heb van deze wedstrijd genoten. Saai was het zeker niet, althans dat vind ik toch. Ik had ook een moment van onoplettendheid. Ik ging daarop tegen de grond. Het was leuk om terug te zijn, zeker als je jouw eigen tempo kan rijden en je eigen lijnen kan uitkiezen’, vervolgde MVDP.

De spanning was na de aanval van de wereldkampioen meteen uit de cross. Enkel de strijd voor de tweede plaats was boeiend. ‘Ik heb hiervoor genoeg afgezien tijdens de trainingen om dit te bereiken. Dit zal zeker niet elke wedstrijd zo het geval zijn. Ik verwacht een kerstperiode met heel wat boeiende wedstrijden. Ik maakte een goede dag door en dan moet je niet aarzelen om aan te vallen. Ook al was het vroeg, ik kon het toch uitzingen tot het einde. Het veldrijden is nog altijd mijn eerste liefde in de wielersport en ik ben blij om terug te zijn’, besloot hij.