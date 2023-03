Thomas Van Woensel van op de Barkley Marathons: ‘Ik kom terug’

Naast Karel Sabbe liep ook Thomas Van Woensel de ultrazware Barkely Marathons. Hij moest opgeven na de tweede lus, maar hoopt in de toekomst een nieuwe kans te krijgen.

5 lussen van 32 kilometer in zestig uur tijd afleggen in de bossen van Tennessee op een parcours dat allesbehalve vlak is en dat met nauwelijks hulpmiddelen. Voor 99% van de mensheid een duizelingwekkende opgave, maar voor een select clubje van ultralopers een van de mooiste uitdagingen die er zijn. Op 35 jaar tijd slaagden er slechts 15 deelnemers in om de eindmeet te halen. Toch waagden Karel Sabbe en Thomas Van Woensel hun kans. Sabbe is nog in de running om de finish te halen, Van Woensel moest verstek geven na de tweede lus.

Unfinished business

‘Op dit moment ben ik nog teleurgesteld; dat zal nog enkele dagen zo blijven, denk ik’, klinkt Van Woensel wat bedroefd. ‘Ik had me goed voorbereid en heel wat hoogtemeters gedaan om fysiek in orde te zijn. Maar het is pas hier dat je voelt hoe extreem zwaar het is.’

Van Woensel geeft aan dat het navigeren goed verliep, maar de fysieke tol te hoog was. Toch klinkt hij strijdvaardig voor de toekomst: ‘Mijn doel is om terug te komen. Hopelijk raak ik opnieuw door de selectieprocedures, want ik voel dat er een nog betere prestatie in zit.’

Thomas en Karel vlak voor de start. © Steven Janssens

Fingers crossed

Terwijl hij nog aan het recupereren is, supportert Van Woensel samen met zijn crew uiteraard nog voor Karel Sabbe. ‘Ik kan me niet voorstellen hoe Karel zich nu moet voelen. Wat hij doet is echt abnormaal. Als hij zou finishen zou dat ongezien zijn. Ik heb er alle bewondering voor!’

Ook Steven Janssens, lid van het support-team van Van Woensel, is ter plaatse en hoopt op een goede afloop: ‘Het is de eerste keer dat Karel zo ver is geraakt en de omstandigheden zijn gunstig. Hij kan overdag lopen en het weer is goed. De hele community leeft enorm mee en duimt voor Karel.’