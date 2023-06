Tedesco reageert op afzegging Courtois: ‘Ik was verrast en geschokt’

Domenico Tedesco heeft maandagavond voor het eerst gereageerd op de onverwachte afzegging van Thibaut Courtois voor de EK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag in en tegen Estland. ‘Ik was verrast en geschokt’, verklaarde de bondscoach in de perszaal van de A. Le Coq Arena in de hoofdstad Tallinn.

‘Ik had niet verwacht dat zoiets kon gebeuren. In maart hebben we beslist dat Kevin De Bruyne onze aanvoerder zou zijn. Toen hebben we Romelu Lukaku en Thibaut Courtois aangeduid als vicekapiteins, zonder het over een nummer twee en drie te hebben’, klinkt het.

‘Dat leek ons ook niet nodig, want we voelden dat er voldoende leiderskwaliteiten in deze groep zitten. Zo zijn er bijvoorbeeld ook nog Jan Vertonghen en Yannick Carrasco, om er maar twee te noemen. Toen duidelijk was dat Kevin er vanwege een blessure deze keer niet bij zou zijn, is er voor een beurtrol gekozen: Romelu zou de aanvoerdersband dragen tegen Oostenrijk en Thibaut in Estland’, ging het verder.

‘Alles leek daarbij in orde, totdat Thibaut me na de wedstrijd vertelde dat hij me wilde spreken. In dat gesprek vertelde hij dat hij zich beledigd voelde en dat hij de selectie zou verlaten. Ik heb hem meteen gevraagd dat niet te doen, want dat is een erg harde beslissing’, aldus Tedesco tijdens de persconferentie.

In het kamp van Courtois wordt een blessure aangehaald als reden voor de afzegging. ‘Het klopt dat hij met een ontsteking in de knie gesukkeld heeft en daarvoor heeft hij ook behandeling gekregen. Maar de dokter heeft hem groen licht gegeven om te spelen. Voor het overige hebben we het niet meer over die kwetsuur gehad. Het onderwerp was die kapiteinsband. Voor mij zou het veel makkelijker zijn om te zeggen dat het om een blessure gaat, maar dan zou ik liegen. Dat wil ik niet, tegenover de spelers, de staf en de pers.’

De interland in Estland wordt volledig overschaduwd door het forfait van Courtois. Tedesco vraagt zijn spelers het hoofd koel te houden, geen partij te kiezen en zich te focussen op de match. ‘Ik weet niet of dit impact zal hebben op de spelers. We hebben iedereen ingelicht, hen gevraagd neutraal te blijven en te focussen op hun job. We proberen hier een nieuwe ploeg te bouwen, iedereen werkt daar 24/7 aan.’

De toekomst van Courtois bij de nationale elf oogt na dit incident onzeker. ‘Morgenavond hebben we een belangrijke wedstrijd en ik wil dat iedereen zich daarop focust. Dit is dus niet het moment om over de toekomst te spreken.

‘De komende interlands komen er pas in september aan. Kan hij nog kapitein zijn? Wat mij betreft is hij de beste doelman ter wereld. Ook als mens vind ik hem leuk. In Madrid hebben we al eens een erg open meeting gehad. Voor mij is er op dat vlak dan ook niets veranderd. Maar nu heeft hij een wel erg harde beslissing genomen. Ik moet nu ook even alles laten bezinken.’

Met Koen Casteels in de lappenmand blijven er met Matz Sels, Thomas Kaminski en Arnaud Bodart nog drie doelmannen over. ‘Matz Sels staat dinsdag tussen de palen, dat kan ik nu wel bevestigen.’

Vertonghen: ‘Niet iets dat ik zou doen’

Ooke Jan Vertonghen toonde zich verrast door het manouevre van Courtouis. ‘Dit is niet iets dat ik zou doen’, vertelde Vertonghen meteen doodeerlijk. ‘Maar ik ben dan ook nooit de beste keeper ter wereld geweest en ik zal dat ook nooit zijn. Ik beschouw de Rode Duivels als een geweldige eer voor mij en aanvoerder zijn is ook geweldig.’

‘Ik heb ook in de situatie gezeten dat ik verwachtte de kapiteinsband te krijgen, dat is niet eens zo lang geleden. Uiteindelijk gaat die dan naar iemand anders en dat is niet leuk, dat doet iets met je eer. Maar je doet verder. Aan stoppen heb ikzelf nooit gedacht. Blijkbaar zat dat bij Thibaut veel dieper en dat wist ik niet.’

Door de afzegging oogt de toekomst van Courtois bij de nationale elf onzeker. Vertonghen benadrukt het belang van Courtois als speler, maar beseft ook dat niemand zich boven de groep mag stellen. ‘Thibaut is al heel lang de beste doelman ter wereld. Dat is heus niet sinds de Champions League-finale van vorig jaar. Ik heb hem er liever bij, maar het groepsproces heeft ook zijn belang. Dat is nu verstoord en daarvoor zal een oplossing gezocht moeten worden. Morgen is er een interland en dan drie maanden om alles te laten bekoelen. We moeten een weg hieruit vinden, maar dit is wel een serieuze deuk.’

Vertonghen was naar eigen zeggen verrast toen hij het nieuws vernam. ‘Het is de eerste keer dat mij deze situatie overkomt, en al zeker bij de nationale ploeg. Dat begint bij wat geruchten, je hoort hier en daar iets en uiteindelijk wordt dat verhaal dan bevestigd door de coach’, klinkt het.

‘Het is zeker een onderwerp in de groep. Zoiets leeft. Spelers zoals Thibaut, die zijn heel belangrijk voor ons. Elke speler die op zo’n manier een kamp verlaat, dat brengt iets teweeg in een groep. Andere jongens hadden het eerder door. Ik was niet altijd in de kleedkamer, ook niet direct na de match. Ik had de signalen niet opgevangen en een aantal andere jongens wel. Iemand ziet iets en dan verspreidt een vuurtje zich snel.’