Rustdag op het WK schaken: dit gebeurde er tot nu toe

Vandaag krijgen Ian Nepomniachtchi en Ding Liren een dagje rust op het WK schaken. Na vier partijen staat het 2-2 gelijk.

In Astana, Kazachstan, strijden de Rus Ian Nepomniachtchi en de Chinees Ding Liren om de wereldtitel klassiek schaken. Niet de Noor Magnus Carlsen dus, die zijn titel niet wil verdedigen. Er zijn nu vier wedstrijden afgewerkt, van de mogelijks meer dan veertien partijen. Beide spelers houden elkaar tot nu toe in evenwicht.

Initiële voorsprong voor ‘Nepo’

Op de eerste dag mocht Nepomniachtchi aantreden met de witte stukken, wat een licht voordeel is. Hij mocht daardoor de eerste zet maken en dus het verloop van de openingsfase dirigeren. De Rus zette heel wat druk, waardoor meteen een eerste overwinning mogelijk leek. Uiteindelijk kon hij geen barst vinden in de verdediging van Ding Liren en dus eindigde de partij op een gelijkspel, wat geen uitzondering is. Wel opmerkelijk: na de wedstrijd gaf Ding aan heel veel last te hebben van angstgevoelens en druk, iets waar hij naar eigen zeggen moet leren mee omgaan, wil hij nog kans maken op de titel.

Op dag twee viel de eerste verrassing. Ding week af van zijn tactiek na de openingsfase en deed een zet die nooit eerder voorkwam in een klassieke partij op het hoogste niveau. Hij probeerde zo een voordeel af te dwingen, maar doordat hij zich op onbekend terrein begaf, maakte hij al snel een paar fouten. ‘Nepo’ anticipeerde adequaat en werkte de partij mooi af in 29 zetten, met winst tot gevolg.

This has become a normal scene during the FIDE World Championship. Just to be clear, the game is ongoing. #NepoDing pic.twitter.com/MyooNTxmUi — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) April 10, 2023

Ding gaf toe, in de persconferentie achteraf, dat hij een aantal verkeerde keuzes had gemaakt en dat de vernieuwende tactiek een idee was van iemand uit zijn entourage. De aanwezige pers zag ook dat beide spelers heel weinig tijd spendeerden aan het bord en zich maar al te vaak terugtrokken naar hun persoonlijke ruimte. ‘Het geeft me een kalmer gevoel om daar te zitten in plaats van aan de tafel, waar alle camera’s op me gericht zijn.’ Een teken dat Ding dus wel degelijk manieren zoekt om de druk te verkleinen.

Comeback van Ding

Het voordeel lag dus bij ‘Nepo’, die op dag drie terug met de witte stukken mocht starten. Hij speelde een nieuwe, onverwachte opening. Na zijn overwinning wilde hij verder druk zetten op Ding, die geen al te secure indruk had achtergelaten. Maar tegen de verwachtingen in wist de Chinees toch een goeie defensieve partij af te werken en na 30 zetten een gelijkspel in de wacht te slepen. De commentatoren zwaaiden met lof, aangezien Ding zich niet van zijn stuk had laten brengen.

Ian Nepomniachtchi probeert na zijn nederlaag van vorig jaar dit keer wel de titel te pakken. © Belga image

Vandaag stond de vierde wedstrijd op het programma. Daarin maakte Nepomniachtchi de fout om te snel te willen spelen. In een klassieke wedstrijd hebben de spelers elk twee uur de tijd, maar toch ging de runner-up van vorig jaar plots nogal roekeloos te keer. Zijn zetten volgden elkaar snel op, waardoor hij een paar schoonheidsfoutjes maakte. Hij overspeelde zijn hand en bracht zijn paard naar een kwetsbare plek. Genoeg voor Ding om de aanval in te zetten: hij offerde zijn toren op, maar bracht zichzelf zo wel in een voordelige positie. Een paar zetten later besefte ‘Nepo’ hoe laat was en gaf hij op.

De bordjes hangen dus terug gelijk en daar mag vooral Ding blij mee zijn. Na een lastige start wist hij zich te herpakken. De spelers krijgen nu voor een tweede keer een rustdag en kruisen morgen opnieuw de degens.