Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) voor het eerst Belgisch kampioen op de weg

Wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) heeft zich zondag in Izegem voor het eerst tot Belgisch kampioen wielrennen op de weg gekroond.

Na 230,7 kilometer haalde hij het in een sprint met twee van Alec Segaert (Lotto Dstny). Enkele tellen later was Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) de snelste van een groepje achtervolgers, waardoor hij als derde mee het podium op mag. Op de erelijst is Evenepoel de opvolger van Tim Merlier, die vorig jaar in Middelkerke voor de tweede keer Belgisch kampioen werd.