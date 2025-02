Red Lions spelen gelijk met Australië maar winnen shoot-outs

De Belgische hockeymannen hebben vrijdag (lokale tijd) in hun zesde wedstrijd van het seizoen in de Pro League gelijkgespeeld. De wedstrijd tussen de Red Lions (FIH 2) en Australië (FIH 6) in het Argentijnse Santiago del Estero eindigde met 2-2. In de shoot-outs voor het bonuspunt wonnen de Red Lions met 4-3.

De Red Lions begonnen dit Pro League-seizoen in december in Amsterdam met twee overwinningen tegen wereldkampioen Duitsland (6-3 en 4-3) en twee draws tegen olympisch kampioen Nederland (1-1 en 3-3, telkens met verlies in de shoot-outs). Eerder deze week versloegen ze in een eerste wedstrijd van het vierluik in Santiago del Estero Argentinië voor eigen volk met 5-3. Daarmee staan ze in de stand voorlopig op de derde plaats met dertien punten.

Zaterdag en maandag volgen voor de troepen van Shane McLeod in Santiago del Estero nog wedstrijden tegen opnieuw respectievelijk Argentinië en Australië. Vanaf juni spelen de Belgische hockeymannen het vervolg van de Pro League in eigen land in Antwerpen. (Belga)