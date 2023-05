Meerkamper Jente Hauttekeete: ‘Je plas moet de kleur van een mojito hebben’

Tienkamper Jente Hauttekeete wil in Götzis – het officieuze WK – een stap zetten richting de Olympische Spelen in Parijs.

Geen Nafi Thiam op de Hypomeeting in Oostenrijk dit weekend. Noor Vidts trekt wel naar Götzis, dat bekendstaat als het officieuze wereldkampioenschap meerkamp. Met de Poolse Adrianna Sulek en de Amerikaanse Anna Hall wacht haar forse tegenstand. Bij de mannen gaat het waarschijnlijk tussen de Canadezen Damian Warner en Pierce LePage.

Ook Jente Hauttekeete (21) kreeg een uitnodiging. Dat de Gentenaar een groot talent is, bewees hij in 2021. In de winter brak hij het wereldrecord indoor bij de junioren, in de zomer won hij de Europese titel en zilver op het WK. Over die laatste prestatie was hij diep teleurgesteld. ‘Niet zozeer omdat ik tweede werd, maar omdat ik vond dat ik goud had laten liggen: ik liet het uit handen glippen op de tweede wedstrijddag’, zegt de student lichamelijke opvoeding. ‘2021 was een seizoen om van te dromen, te beginnen met dat onverwachte wereldrecord. Die prestatie moest bezinken. Het krikte mijn vertrouwen op en deed me beseffen dat er veel mogelijk is.’

Jente Hauttekeete is de zoon van voormalig spurter en verspringer Hendrik Hauttekeete en gewezen hordeloopster Melanie Moreels. Daarmee zijn al vier van de tien onderdelen van de tienkamp gecoverd: Hauttekeete wordt voor die disciplines – de 100 meter, de 400 meter, het verspringen en de 110 meter horden – door zijn ouders gecoacht. En dat valt blijkbaar mee. ‘Andere atleten zeggen dat het hen vreselijk lijkt om door hun ouders getraind te worden, maar ik vind het juist makkelijk. Ze kennen me door en door en hebben het beste met me voor. Het zijn gewoon ook goeie coaches, met veel ervaring en wedstrijdinzicht. Ik heb het getroffen.’

Uitblinken bij de junioren is één ding, maar bij de profs zijn de horden hoger en de discus en de kogel zwaarder. Hoe verteert u de aanpassing?

Jente Hauttekeete: Ik heb nog niet op alle onderdelen mijn record van bij de junioren kunnen evenaren. Zeker met de horden heb ik geworsteld. Er waren races waarbij ik haast elke horde aantikte, maar stilaan begint het te beteren. De laatste tijd heb ik me extra gericht op het speerwerpen. Dat moet helpen om de speer beter onder controle te krijgen. Ik werp nog te wild.

Dé uitdaging bij de meerkamp is dat je alle onderdelen in balans moet krijgen. Bij het hoogspringen heb je bijvoorbeeld baat bij een ontspannen bovenlichaam, niet te gespierd, terwijl je voor de werpnummers juist macht nodig hebt. Wanneer je in het ene onderdeel vooruitgaat, moet je vooral zorgen dat de andere nummers niet verzwakken.

Nafi Thiam, Noor Vidts en Thomas Van Der Plaetsen zijn bekende namen in de meerkamp. Behalve uzelf zit er met Jef Misplon nog een tweede groot talent aan te komen. Vanwaar die weelde?

Hauttekeete: Ik zou het echt niet weten. Meerkamp behoort tot de focusprojecten van de Vlaamse atletiekliga, die in extra ondersteuning voorziet. Dat zal zeker helpen om de talenten die er zijn naar de top te brengen, maar verklaart het waarom er plots zo veel goeie Belgische meerkampers zijn? Misschien is het toeval.

Plaatst u zich voor de Olympische Spelen?

Hauttekeete: Ik sta 36e op de wereldranglijst en de top 24 mag naar Parijs. Met een goeie zomer kan ik een paar plekken stijgen, maar het zal erom spannen. In Götzis wil ik een volgende stap zetten. Op mijn telefoon staat een appje waarmee je je ideale tienkamp kunt berekenen. Als je al mijn records op elk van de tien onderdelen samenvoegt, kom ik uit op 8300 punten. Ik zou tevreden zijn als ik in Götzis 8100 punten haal. Dat is geen score waar de atletiekwereld van omvervalt, maar het is een goeie basis om te bouwen, als je rekening houdt met mijn leeftijd.

Ik las dat u de dag van de wedstrijd hoopt op ‘mojitokleurige urine’. Leg dat eens uit.

Hauttekeete: Een tienkamp betekent twee dagen afzien. Je lichaam moet klaar zijn en het is belangrijk dat je voldoende gehydrateerd aan de start komt. Wanneer je plas lijkt op mojito, dan heb je voldoende vocht binnen, hebben dokters me verteld. Geef toe: dat is een geheugensteuntje dat een mens onthoudt.