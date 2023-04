Masters Golf: de mythe van het groene jasje

Het is een van de meest iconische ‘trofeeën’ in de sport: het groene jasje voor de winnaar van de Masters in het golf. Ook dit jaar, voor de 87e editie.

Van donderdag, 6 april, tot komende zondag vindt in de Augusta National Golf Club, in de Amerikaanse staat Georgia, het meest prestigieuze golfevent van het jaar plaats: de Masters, de eerste van vier majors op de golfkalender.

Scott Scheffler verdedigt er zijn titel. De Amerikaan, momenteel het nummer één van de wereld, kreeg in 2022 niet alleen een replica van de Masterstrofee, een gouden medaille en cheque van 2,7 miljoen dollar, maar ook een ‘Green Jacket’, uit handen van de vorige winnaar Hideki Matsuyama.

Een groen jasje (exacte kleur: PMS 342, een donkere tint van groen-cyaan) dat volgens het bestuur van de Augusta National Golf Club “evenveel symbolische waarde heeft voor de club als het Vrijheidsbeeld voor New York.”

Het was Bobby Jones, de legendarische golfer die de golfclub in Georgia stichtte, die de groene blazer er in 1937 introduceerde. Hij had in een Engelse club gezien hoe alle leden er verschillende jasjes droegen, afhankelijk van hun ‘positie’ binnen de club. Een praktijk die hij vervolgens in Augusta invoerde, al duurde het tot 1949 voor het clubbestuur besliste om de winnaar van de Masters de nu befaamde ‘Green Jacket’ toe te kennen. De Amerikaan Sam Snead mocht zo als eerste de blazer met de gouden knopen aantrekken. Ook de vorige winnaars van het Masterstoernooi, dat in 1934 voor het eerst plaatsvond, ontvingen een exemplaar.

Weer inleveren

In de loop der decennia groei kreeg het groene jasje zo een mythische status, mede door de traditie waarbij de winnaar zijn opvolger een nieuw exemplaar aanreikt (een standaardmaat, pas later krijgt hij een op maat gemaakt jasje). Als een golfer twee jaar op rij de Masterstitel verovert, dan moet hij zelf zijn ‘oud’ jasje aantrekken. Al is dat nog niet veel voorgevallen, want slechts drie spelers konden hun titel succesvol verdedigen: Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) en Tiger Woods (2001/02). Een golfer die de Masters meerdere keren wint, krijgt ook niet telkens een nieuw exemplaar, maar hetzelfde jasje als bij zijn eerste zege.

De winnaar mag de groene blazer een jaar houden. Hij is de enige die het jasje in die periode buiten de Augusta National Golf Club mag showen. Voor de volgende editie moet de winnaar zijn ‘trofee’ definitief weer inleveren. De driehonderd ‘invitation only’-leden van de exclusieve club mogen hun jacket alleen dragen op de gronden van de club. Zij, of voormalige winnaars, mogen hun jasje ook niet doorverkopen of weggeven.

Een regel waar veel leden en winnaars echter al hun laars aan hebben gelapt. De Zuid-Afrikaanse, drievoudige winnaar Gary Player heeft zijn jasje zo nooit willen afgeven. Ook Seve Ballesteros, de in 2011 overleden Spanjaard die in 1980 de Masters won, ‘vergat’ zijn jasje het volgende jaar mee te brengen. Het is nog altijd in het bezit van zijn familie.

Vele blazers zijn zo overal ter wereld verspreid, ook in privécollecties, aangekocht via exclusieve veilingen. Erfgenamen van Horton Smith, de winnaar van het eerste Mastertoernooi in 1934, verkochten diens groene jasje zelfs voor liefst 682.229 dollar. Ook de firma Green Jacket Auctions veilde het voorbije decennium een dozijn blazers, voor een gemiddelde prijs van 78.000 dollar. Tot de Augusta National Golf Club een rechtszaak aanspande tegen het bedrijf. Om de mythe van de ‘Green Jacket’ in stand te houden.