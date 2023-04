Luca Brecel op het WK snooker: stoot de jonge Belg door naar de tweede ronde?

Zaterdag 15 april gaat het wereldkampioenschap snooker van start in Sheffield, Groot-Brittannië. Daarin waagt onze landgenoot Luca Brecel een nieuwe poging om de wereldtitel te bemachtigen.

Het Cazoo World Championship – of gewoonweg het WK snooker – is een van de meest prestigieuze toernooien. Van 15 april tot en met 1 mei nemen de beste snookerspelers van de wereld het tegen elkaar op. Het toernooi bestaat al sinds 1927 en wordt gespeeld in het Crucible Theatre in Sheffield. Straks begint onze landgenoot Luca Brecel, de jongste en eerste Belgische deelnemer ooit, aan zijn zesde WK-campagne. De ‘Belgian Bullet’ neemt het in de eerste ronde op tegen Ricky Walden en hoopt voor de eerste keer te kunnen doorstoten naar de tweede ronde. Al belooft het geen makkelijk parcours te worden.

Ricky Walden, tegenstander van Luca Brecel op de German Masters én het WK. © Belga

Decennium lang vorm zoeken

Luca Brecel is amper achtentwintig jaar, maar draait wel al enige tijd mee op het hoogste niveau van het snooker. In 2011 kreeg Brecel een wildcard voor het aankomende seizoen, waardoor hij van het hoogste niveau kon proeven. Op zestienjarige leeftijd maakte Brecel zijn profdebuut door te winnen tegen Anthony Hamilton, die momenteel nummer 36 van de wereld is.

Als tiener maakte Brecel dus al naam bij de grote jongens. Hoewel het niet uitzonderlijk is dat snookerspelers op jonge leeftijd doorbreken, regerend wereldkampioen Ronnie O’Sullivan brak ook door op z’n zestien, werd Brecel in april 2012 wel de jongste deelnemer ooit van het WK snooker. Brecel blies toen in maart zeventien kaarsjes uit.

Op prijzen is het vanaf dan nog even wachten. De nog steeds maar tweeëntwintigjarige Brecel wint in augustus 2017 eindelijk zijn eerste rankingtitel, in de China Championship waarin hij finaal ex-wereldkampioen Shaun Murphy klopt. Rankingtitels zijn toernooien die meetellen bij het berekenen van de plaats van de spelers in de wereldrangschikking, net zoals in het darts en het tennis. Maar na die eerste rankingtitel bleef het relatief stil rond Brecel.

Hier en daar pakt Brecel eens knap uit door een grote naam te verslaan of het beste van zichzelf te tonen, maar grote prijzen blijven uit. Pas in 2020 kon Brecel de Championship League op zijn naam schrijven, nadat het toernooi werd stopgezet door corona en de beste van de winnaarsgroep tot kampioen werd uitgeroepen. Vanaf dan lijkt Brecel consequent, want in 2021 pakt onze landgenoot ook de Scottish Open, zijn tweede rankingtitel.

Seizoen ’22-’23

Vanaf het nieuwe decennium lijkt Brecel zijn beste niveau gevonden te hebben en verschijnt hij regelmatig in het nieuws. Aan het begin van het seizoen won Brecel nog zijn derde rankingtitel door in de finale van wederom de Championship League aan het langste eind te trekken. Hij wint tegen Lu Ning en klimt zo op naar zijn hoogste ranking ooit: nummer 9 van de wereld.

Toch wordt Becels parcours opnieuw gekenmerkt door wisselvalligheid. In februari 2023 was Brecel goed op weg in de Players Championship, maar werd hij in de kwartfinales opzij gezet door Joe O’Conner. Amper een maand later krijgen we te horen dat Luca Brecel een tijd lang aan de kant zal staan door aanhoudende gezondheidsproblemen, nadat hij eerder al verstek moest geven om zijn titel op de Championship League te gaan verdedigen. Gelukkig lijkt Brecel tijdig hersteld te zijn om het WK snooker aan te vangen.

Cazoo World Championship

Zaterdag is het zo ver. Luca Brecel zal zijn WK-campagne openen door het op te nemen tegen Ricky Walden, nummer 24 van de wereld. Brecel wist zelf zijn positie op de wereldrankschikking min of meer te behouden en begint aan het toernooi als nummer 10 van de wereld. Hij jaagt in zijn zesde deelname op de tweede ronde, maar heeft met Walden ook niet de makkelijkste kaart getrokken.

Doorheen alle confrontaties tussen Brecel en Walden, staat de score momenteel op 6-3 voor Brecel. Brecel vindt in Walden eigenlijk een gelijkaardige tegenstander, die ook aanvallend en agressief speelt én eveneens drie rankingtitels op zijn naam heeft staan. Alleen weerhield de Engelsman Brecel er in 2018 al van door te stoten naar de tweede ronde van het WK en won hij hun vorige confrontatie in de German Masters.

Het beloven al bij al spannende weken te worden voor de Belgische snookerfans. Want als Brecel zich weet te plaatsen voor die historische tweede ronde, is de kans groot dat hij meteen uitkomt tegen Mark Williams, die nét voor Brecel op de achtste plaats staat in de wereldrangschikking. Blijft alles goed gaan voor Brecel, dan staat hij in de derde ronde of kwartfinales eigenlijk al voor een finale. In dat geval moet Brecel naar alle waarschijnlijkheid aantreden tegen zevenvoudig én huidig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. Spanning gegarandeerd de komende weken.

Here it is – the draw for the 2023 Cazoo World Championship!#CazooWorldChampionship — World Snooker Tour (@WeAreWST) April 13, 2023

Ronnie O’Sullivan gaat komende maand zijn wereldtitel verdedigen. © Belga