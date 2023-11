Live golf op Netflix: waarom de dienst nog geen dollar betaalde voor uitzendrechten van sporten

14 november 2023 wordt een mijlpaal voor Netflix. Dan zal het Amerikaanse mediabedrijf voor het eerst een sportevent live streamen. Het gaat om een nieuw golftoernooi, The Netflix Cup. In Las Vegas, als opwarmer voor de GP formule 1 in Las Vegas op 19 november, zullen vier profgolfers uit de PGA Tour (Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa en Justin Thomas) per duo gekoppeld worden aan vier formule 1-rijders (Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris en Carlos Sainz). Zij nemen het per twee tegen elkaar op. De acht namen zijn niet toevallig gekozen, want zij spelen een rol in de docuseries Full Swing (over de PGA Tour) en Drive to Survive (over de F1).

Netflix wil met het event niet alleen zijn series promoten, maar ook een nieuwe poging doen om een event live te streamen. Eerder dit jaar ging de uitzending van de datingshow Love Is Blind door technische problemen de mist in. Een tweede fiasco, nu met The Netflix Cup, kan de streamingdienst zich niet permitteren.

Los van het technische vraagstuk zijn waarnemers vooral benieuwd of Netflix op termijn meer zal focussen op livesport. In tegenstelling tot Apple en Amazon heeft het bedrijf nog geen dollar neergeteld voor de mediarechten van sportcompetities. Netflix toonde nochtans al interesse: in 2022 verloor het de strijd om de Amerikaanse tv-rechten van de formule 1. Het zou ook onderhandeld hebben met de Premier Lacrosse League en met de World Surf League. En volgens The Wall Street Journal zou het ook zijn oog hebben laten vallen op de uitzendrechten van wielerwedstrijden, gekoppeld aan de Tour de France-docuserie Unchained. Dat leverde tot nu toe niets op. Ook al ging het om relatief kleine competities, en dus kleine bedragen.

‘We zijn niet antisport, wij zijn ‘pro-profit’, zei Ted Sarandos, de co-ceo van Netflix, eind vorig jaar. Ook na het nieuws over The Netflix Cup bluste hij het speculatievuur. ‘Ja, we zetten in op de sportbusiness, maar niet op het moeilijke economische model van livesportrechten. Wel op het deel waaraan we het meeste waarde kunnen toevoegen: storytelling, door middel van docuseries. We gaan die strategie niet veranderen.’ Als Netflix dat ooit wil doen, moet het volgens analisten eerst aantonen dat het dat op technisch vlak kan uitvoeren, én een advertentiemodel voor sportuitzendingen uitwerken om de hoge kosten te dekken. Dat is niet voor meteen. Maar wat niet is, kan nog komen.