Las Vegas wil zich profileren als sportstad: meer toeristen, meer gokkers

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

De ‘fusie’ tussen de Amerikaanse PGA Tour en LIV Golf veroorzaakte de voorbije weken veel ophef in de VS. LIV Golf is het afgescheurde circuit dat wordt gefinancierd door het Saudi Arabia Public Investment Fund. Via dat investeringsfonds controleert Saudi-Arabië nu de facto de golfsport. Jay Monahan, de baas van de PGA Tour, kreeg felle kritiek omdat hij zwichtte voor de oliedollars en berichten over sportwashing opzijschoof. Want als het over mensenrechten gaat, heeft Saudi-Arabië een bedenkelijk palmares. Ook het Amerikaanse patriottisme speelt mee: een van ‘hun’ sporten is nu in handen van de Saudi’s.

En ondertussen vierden twee teams uit de Amerikaanse basketbal- en ijshockeycompetitie (NBA en NHL) hun allereerste titel: de Denver Nuggets en de Vegas Golden Knights. Niet alleen opvallend door het sportieve aspect, maar ook omdat ze voorbeelden zijn van hoe het Amerikaanse kapitalisme kan triomferen in het Amerikaanse ‘communistische’ sportlandschap. Dat is gericht op het verdelen van inkomsten en van talent: ploegen die het minder doen, krijgen de eerste keuze bij de draft, het aanbod van nieuwe spelers. Teams kunnen zo dankzij juiste sportieve keuzes kampioen worden. Zelfs al behoren ze tot een ‘small market’ op vlak van media-aandacht zoals de Nuggets, en zijn ze nog heel jong zoals de Golden Knights, die nog maar zes jaar bestaan.’

Toch staan die teams ook symbool voor het Amerikaanse kapitalisme. De eigenaar van de Nuggets is Stan Kroenke, de miljardair die zes profploegen in evenveel grote competities in zijn portefeuille heeft. Geschatte waarde van die franchises: 13 miljard dollar. Zijn Sports & Entertainment Group is zelfs de grootste ter wereld. En succesvol, want de Los Angeles Rams werden vorig jaar kampioen in de Americanfootballcompetitie (NFL) en de Colorado Avalanche pakten in 2022 de NHL-titel.

De Golden Knights uit Las Vegas staan symbool voor de veroveringstocht van de gokstad in het sportlandschap. ‘Sin City’ verwelkomde in 2018 de nieuwe NHL-club, en in 2020 de Raiders uit de NFL. En wellicht zullen ook de Oakland A’s uit het baseball naar Vegas verhuizen. In november wordt er de eerste Grand Prix in de Formule 1 gereden. Zoals Saudi-Arabië zich wil profileren als sportnatie, zo wil Las Vegas een sportstad worden. Het uiteindelijke doel, naast opsmuk van het imago: nog meer toeristen en gokkers lokken. Of hoe sport meer dan ooit business is.