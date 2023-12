Kippenvelmoment voor surfer Sigrid Rondelez: ‘In de dagen voor de wedstrijd hing er een rare sfeer’

Surfer Sigrid Rondelez schitterde in ‘Cold Hawaii’.

Jef Van Baelen vraagt toppers naar hun strafste sportherinnering.

Al tijdens de autorit voelde ik dat het EK wavesurfen van 1996 een wedstrijd voor mij zou worden. Met een aantal concurrenten reed ik in een bestelwagen naar Klitmøller, Denemarken. Een prachtige plek met glooiende, uitgestrekte duinen. Het landschap maakte me helemaal zen. In ‘96 was ik twee jaar afgestudeerd. Nu ik me voltijds op het surfen kon storten, steeg mijn niveau zienderogen. Dat moest bekroond worden met een titel, vond ik.

In de dagen voor de wedstrijd hing er een rare sfeer. Er stond geen zuchtje wind. Andere deelnemers, met wie ik een huurhuis deelde, kwamen in vakantiestemming: ze dachten dat het EK niet door zou gaan. Die gedachte heb ik bewust afgeblokt. Ik bleef bij de les, en maar goed ook: toen de wedstrijd wel doorging, stond ik scherp. Vlot won ik vier eliminatierondes. In de finale trof ik de Deense favoriete. In mijn sport hebben lokale surfers een groot voordeel. Zij weten waar de stroming zit, waar de wind het interessantst blaast en waar je op het water de mooiste springschansen vindt. Maar die dag viel ik niet te kloppen. Mijn eerste gedachte toen de jury me als winnaar uitriep, was: dit was de perfecte week. Beter dan dit wordt het niet.

Niet lang daarna ben ik overgestapt van wavesurfen naar olympisch surfen. Ik heb meegedaan aan drie Olympische Spelen, en toch weet ik niet of ik er opnieuw voor zou kiezen. Wavesurfen is de leukste, meest radicale discipline in het surfen. Je wordt een met de elementen. En de elementen geven niet altijd cadeaus, integendeel. Dat EK vond plaats in oktober, in Noord-Denemarken. De zee was verschrikkelijk koud. Je draagt dan een dik pak uit neopreen, dat je bloedcirculatie remt. Ik herinner me nog altijd de stekende krampen in mijn voorarmen. Puur op karakter klemde ik mijn surfgiek vast.

Dat deel van Denemarken noemen ze tegenwoordig ‘Cold Hawaii’. Een marketingnaam, maar er zit waarheid in. Ik ben er in oktober nog geweest. Mijn dochter Sol surft ook. Ze is veertien en werd in Cold Hawaii wereldkampioene wavesurfen bij de U20.