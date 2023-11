Kippenvelmoment voor golfster Manon De Roey: ‘Zodra mijn bal vertrok, wist ik het’

Een Thaise caddie hielp golfster Manon De Roey aan haar eerste zege op een toptoernooi.

Jef Van Baelen vraagt toppers naar hun strafste sportherinnering.

De Aramco Team Series in Bangkok zijn een wat apart concept. De eerste twee dagen speel je met een ploeg van drie profs en één amateur. De scores van de profspelers worden bijgehouden voor de slotdag, die je individueel afwerkt. Ik golf graag in ploegverband: kunnen scoren voor je team is een geweldig gevoel. Vorig jaar zat Trish Johnson in mijn ploeg, een legende in het vrouwengolf. Toen ik Trish vertelde dat ik nog nooit een toptoernooi had gewonnen, kon ze het niet geloven. ‘Ik ben er zeker van dat dat er heel binnenkort van komt’ zei ze.

Trish heeft voorspellende gaven. Ik begon de slotdag met twee slagen achterstand op een Thaise speelster. De afslag van de tiende hole is een blind schot. Je moet meerdere bunkers over en ziet niet waar de bal valt, 220 meter verderop. Ik sloeg hem nagenoeg perfect. Daarna moest ik het nog afmaken, natuurlijk. Zodra mijn bal vertrok, wist ik: die ligt dicht bij de vlag. Het putten ging bijna vanzelf. Ik stond boven aan het klassement en begreep dat ik nu een serieuze kans had om het toernooi te winnen, want de resterende holes lagen me. Dat besef kan je verlammen, maar mij gaf het juist vertrouwen. Uiteindelijk won ik met drie slagen voorsprong.

Waarom dat toernooi zo vlot liep terwijl andere dagen zo kunnen frustreren, weet ik nog steeds niet. De opbouw heeft er zeker mee te maken. Die sessies met de ploeg gaven een sportieve prikkel, terwijl ik toch ontspannen bleef. Ik had ook veel aan mijn gelegenheidscaddie. De organisatie koppelde me aan een Thais vrouwtje. Communiceren lukte amper door haar stroeve Engels. Daardoor volgden we een vast stramien: je kunt toch niks tegen elkaar zeggen. Ze nam de club die ik wilde, ik sloeg, ze stak de club weg, gaf me een koude handdoek en een parasol. Exact wat ik nodig had, niet meer, niet minder. Haar onverstoorbaarheid plantte zich over op mij. Ik speelde voluit, zonder vrees. Op de golfclub van Bangkok is dat vrouwtje sinds die wedstrijd de meestgevraagde caddie van allemaal. Als een soort levende geluksbrenger.