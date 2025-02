Jong talent: Jasper Struelens (31) ontwikkelt circulaire ski’s

‘Wintersport kan een stuk duurzamer’, zegt ingenieur Jasper Struelens, die als tiener ging skiën in de Zwitserse en zelfs de ­Canadese bergen. Vandaag doet hij dat uitsluitend nog in Europa, om met de trein te kunnen reizen en de uitstoot van skivakanties te verlagen. Maar ook de ski’s kunnen een verschil maken.

‘Enerzijds laten die giftige skiwax en microplastics achter op de piste. Die blijven dan op de berg liggen of komen in waterlopen terecht. Anderzijds belanden er jaarlijks miljoenen afgedankte skilatten op de afvalberg, die niet gerecycleerd kunnen worden.’

Dat kan beter, dacht Struelens, die vandaag met BASE Skis circulaire ski’s ontwikkelt. Die zijn gemaakt uit hout van het Vlaams Houtpark en hebben een innovatief glijoppervlak uit inox, waardoor wax overbodig wordt en alle onderdelen vervangbaar zijn. ‘Als de ski’s hun beste tijd gehad hebben, kan het hout een tweede leven krijgen of gecomposteerd worden. De metalen onderdelen kunnen gewoon bij het pmd.’

Hoe kwam u op dat idee?

Jasper Struelens: Toen ik rond mijn zestiende skimonitor werd, trok ik tijdens de schoolvakanties met de trein naar Oostenrijk om er les te gaan geven. Met mijn skilatten op de rug was dat telkens een hele onderneming. Dat inspireerde me om later, toen ik studeerde, ski’s te ontwerpen die opvouwbaar zijn en dus in een normale koffer passen. In mijn zoektocht naar het juiste materiaal daarvoor, ontdekte ik dat al die stoffen bijzonder toxisch waren. Het deed me beseffen dat je als ingenieur eigenlijk weinig kunt doen dat de wereld geen schade toebrengt.

Maar u ging toch naar zoiets op zoek.

Struelens: Inderdaad, en zo belandde ik bij de Nederlandse organisatie The Ocean Cleanup. Daar leerde ik veel bij over vervuiling, en besefte ik dat we het probleem bij de bron moeten aanpakken. Dat betekent producten herontwerpen, bij voorkeur zonder plast­ic, omdat dat slecht, of helemaal niet, recyclebaar is zonder kwaliteitsverlies.

De ski’s zitten nog in de ontwikkelingsfase. Hebt u ze zelf al getest?

Struelens: De prototypes zijn intussen uitvoerig getest. De Olympische Spelen zul je er misschien niet mee winnen, maar wie skiet voor zijn plezier, heeft met de BASE Skis vanaf volgend seizoen een prima duurzaam alternatief.