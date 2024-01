IJzingwekkend: geen skipiste van het Wereldbekercircuit is zo steil als ‘die Streiff’

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Het is het winterse equivalent van het WK veldrijden in Vlaanderen, de Hahnenkammrennen in het Oostenrijkse Kitzbühel. Weliswaar op nog grotere schaal en met een nog langere traditie: al sinds 1931 worden de skiraces er gehouden, en sinds 1937 op de wereldberoemde Streiff-piste. De ‘rennen’ groeiden uit tot het grootste, jaarlijkse sportevent in Oostenrijk, met verspreid over drie dagen 80.000 tot 100.000 toeschouwers. Die leveren Kitzbühel een economische return op van 40 à 50 miljoen euro.

De tienduizenden skifans zullen de komende dagen voor de 84e keer ’s werelds beste mannelijke skiërs naar beneden zien duiken, in twee afdalingen en een slalom. Vooral de afdaling op de Streiff is ijzingwekkend: 3,312 kilometer lang, een hoogteverschil van 860 meter en een gemiddeld dalingspercentage van 27 procent. Qua gemiddelde is het de steilste piste van het Wereldbekercircuit, met een maximale daling tot liefst 85 procent op de spectaculairste passage. Die heeft de treffende naam: die Mausefalle, de muizenval. Al worden de hoogste snelheden op de Streiff pas behaald op de laatste sprong: der Zeilsprung, waar Michael Walchhofer in 2006 met 153 kilometer richting finish zoefde. Winnen op de Streiff of de Ganslernhang, de piste voor de slalomrace, is voor veel skiërs het summum van hun carrière, naast een olympische medaille. De skiër die driemaal de beste is in de combinatie afdaling/slalom krijgt er zelfs een speciale prijs bovenop: een gondel op de Hahnenkamm-kabelbaan wordt naar hem vernoemd en hij ontvangt ook een Hahnenkamm-speld, bezet met diamanten.

Waar de naam Hahnenkamm vandaan komt, is niet helemaal zeker. Volgens de ene expert is het een afgeleide van het oude Germaanse adjectief hâli, wat glibberig betekent, volgens de andere dateert de naam van de zestiende eeuw, en werd de toen nog helemaal beboste berg zo genoemd omdat die op een hanenkam leek. De Streiff zou dan weer genoemd zijn naar een boer, genaamd Straiff, en de muizenval kreeg zijn naam wellicht van de Oostenrijkse skilegende Toni Sailer.

Ten slotte nog dit: races voor vrouwen worden er al sinds 1962 niet meer gehouden. Toen verhuisde de Internationale Skifederatie de Wereldbekermanches voor vrouwen naar Bad Gastein. Vandaag is een afdaling voor vrouwen op de Streiff-piste, in dezelfde driedaagse als voor de mannen, praktisch onmogelijk en te kostelijk. En volgens sommigen (ook skiesters) te gevaarlijk. Al is uiteraard niet iedereen het daarmee eens.