Grote verdeeldheid in de golfwereld: hoe moet het verder na het eerste LIV Tour-seizoen?

Het eerste volledige seizoen van de dissidente, door Saudi-Arabië gesponsorde LIV Tour zit erop. Hoe moet het verder?

Toen in juni 2022 het eerste evenement van de LIV Tour plaatsvond in Londen zorgde dat voor grote verdeeldheid in de golfwereld. Eindelijk vernieuwing, eindelijk spelers die het heft in eigen handen nemen, zo klonk het bij de voorstanders. Een ordinaire pak-de-poenshow en een devaluatie van de topsportmentaliteit, vonden de tegenstanders.

De PGA Tour, al decennialang de leidende golforganisatie, verkondigde prompt dat de golfers die voor de lucratieve LIV Tour kozen, geweerd zouden worden van de PGA-toernooien (met uitzondering van de vier majors, die een aparte organisatie hebben) en ook geen punten meer konden verzamelen voor de wereldranking – die van belang is om zich te kwalificeren voor de Ryder Cup en de Olympische Spelen.

Het hield enkele grote namen uit de golfwereld niet tegen om de overstap te wagen naar het nieuwe circuit, dat draait op geld van de Saudi’s. De Amerikanen Dustin Johnson, Phil Mickelson en Brooks Koepka, bijvoorbeeld, of de ervaren Europeanen Lee Westwood, Sergio Garcia en Henrik Stenson. Allemaal kregen ze riante contracten aangeboden, die hen al vele miljoenen oliedollars garandeerden nog voor er een bal geslagen was.

Eén Belg

Begin 2023, bij de start van het tweede (en het eerste volledige) seizoen van de LIV Tour, kwam daar ook een Belg bij: Thomas Pieters, winnaar van zes toernooien op de European Tour (sinds 2021 DP World Tour genoemd). Het kwam de succesvolste Belgische golfer ooit op flink wat kritiek te staan van fans. Maar zijn motieven waren duidelijk, en misschien ook wel begrijpelijk. Deelname aan de LIV Tour betekent inkomenszekerheid, en je hoeft minder toernooien te spelen – niet onbelangrijk voor topsporters met een gezin.

Op de DP World Tour en PGA Tour wordt er gewerkt met cuts. Een toernooi duurt vier dagen, maar na twee dagen wordt het deelnemersveld gehalveerd. Wie de bovenste tabelhelft niet haalt, keert zonder prijzengeld huiswaarts. En dat terwijl het verblijf, het transport en een eventuele meereizende staf op eigen kosten zijn. De druk om elk toernooi de cut te halen en veel toernooien te spelen, is daardoor groot.

Op de LIV Tour zijn er maximaal veertien evenementen per jaar, die ook nog eens minder lang duren: er wordt drie dagen gegolft in plaats van vier. Vandaar ook de naam LIV, wat staat voor het Romeinse getal 54, het aantal holes dat er gespeeld wordt. Er bestaat geen cut én elke speler ontvangt sowieso 120.000 dollar per toernooi. De prijzenpot is een stuk groter dan op de PGA of de DP World Tour. Zo komt het dat Thomas Pieters in dat ene jaartje op de LIV Tour bijna dubbel zoveel verdiende als in zes jaar op de PGA Tour. Daar maakte hij zijn entree in 2017 en verdiende in totaal grofweg 3 miljoen dollar. Op de LIV Tour in 2023 alleen was dat 5,9 miljoen dollar. Daarvoor hoefde hij niet eens zijn beste golf boven te halen: slechts eenmaal haalde onze landgenoot de top 10. Ondertussen zakte hij op de wereldranking tot plaats 147, eind vorig jaar was dat nog 37.

Eén jaar Saudische LIV Tour levert Thomas Pieters dubbel zoveel op als zes jaar PGA Tour.

Toch een samenwerking?

Hoe dan ook heeft de komst van de LIV Tour een modernisering in gang gezet. De LIV Tour werkt met een teamcompetitie, laat muziek toe tijdens de opwarming en spelers mogen er zowaar in short aantreden – wat tot nog toe not done was voor profgolfers.

Na de aanvankelijke verontwaardiging in 2022 heeft de PGA Tour zijn prijzengeld verhoogd en werd een gegarandeerde compensatie ingevoerd voor de spelers: 500.000 dollar startgeld bij het begin van het seizoen 2023. Daar kwam deze zomer nog een coup de théâtre bovenop: Jay Monahan, de ceo van de PGA Tour, onthulde dat er een voorakkoord bestaat om samen te werken met de LIV Tour. Samen met de DP World Tour zou er één overkoepelende organisatie gevormd worden. Tegen 31 december 2023 moet dat voorakkoord bekrachtigd worden en weten we meer over de concrete invulling. Wel staat al vast dat de LIV Tour in 2024 nog een gescheiden competitie zal zijn.

Of dat met Thomas Pieters zal zijn, valt nog te bezien. Hij eindigde 33e op 48 deelnemers. Alleen de top 24 is zeker van een plek voor volgend seizoen.