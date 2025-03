De opvolger van Thomas Bach als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité zal veel kwaliteiten moeten combineren.

Even leek het erop dat Thomas Bach voor een derde ambtstermijn als IOC-voorzitter zou gaan. Sommige IOC-leden riepen de 71-jarige Duitser op aan te blijven, gezien de geopolitieke turbulenties. Bach maakte voor de jongste Olympische Spelen echter bekend dat hij ‘niet meer de beste leider voor de olympische beweging’ is. Op 23 juni treedt Bach dus af. Drie maanden ervoor, op 20 maart, wordt in het Griekse Costa Navarino zijn opvolger gekozen door de ruim honderd aanwezige IOC-leden, die anoniem stemmen.

De erfenis van Bach is dubbel. Hij hervormde de olympische beweging via zijn Olympische Agenda 2020 (+5). Zo focuste hij op de duurzaamheid van de Zomerspelen en de Winterspelen. De Duitser cancelde ook het biedingsproces voor de Spelen, waarvoor steden en landen in het verleden miljoenen uitgaven. Een kleine kring van IOC-topbestuurders bepaalde voortaan waar de Zomer- en Winterspelen zouden plaatsvinden: respectievelijk in Parijs 2024, Los Angeles 2028 en Brisbane 2032, en in Milaan-Cortina d’Ampezzo 2026, de Franse Alpen 2030 en Salt Lake City 2034.

Critici verwijten Thomas Bach dat hij een machtsbeluste leider is.

Bach slaagde er ook in om de Olympische Spelen van Tokio 2021 en Peking 2022 doorheen de coronapandemie te loodsen. Hij zal ook herinnerd worden voor zijn strakke houding tegenover Rusland. Dat moest in Tokio en Peking onder de vlag van het Russisch Olympisch Comité deelnemen, als straf voor het door de staat gesponsorde dopingprogramma. Op de Spelen in Parijs mochten 15 Russen alleen als ‘neutrale atleten’ deelnemen, als sanctie voor de invasie in Oekraïne. Bach zette ook in op de digitalisering, met onlangs onder meer de aankondiging van de eerste Olympic Esports Games in 2027, en laat een financieel gezonde organisatie achter. Het IOC genereerde van 2021 tot en met 2024 een omzet van ruim zeven miljard euro. Het orgelpunt van zijn periode als voorzitter waren de alom bejubelde Olympische Spelen in Parijs.

Democratische wind

Critici verwijten Bach dat hij een machtsbeluste leider (zelfs dictator) is, die met zijn dichte entourage alle belangrijke beslissingen naar zich toetrok. Van transparantie, ook tegenover de media, was nog weinig sprake. Het is geen toeval dat veel van zijn zeven kandidaat-opvolgers meer inspraak willen geven aan de IOC-leden – al kan dat ook campagnepraat zijn.

De nieuwe voorzitter moet meer dan ooit tegelijkertijd een politicus, een ceo en een promotor van sport zijn.

Hoe dan ook staat de opvolger van Bach voor stevige uitdagingen. De geopolitieke spanningen. De toenemende politisering van de sport (met de herintrede van Rusland op de Spelen als heikelste dossier). De relatie met Donald Trump, die via zijn zoon de Enhanced Games steunt, Spelen waarbij atleten doping mogen nemen. De onderhandelingen over nieuwe televisie- en sponsorcontracten in een sterk evoluerend media- en businesslandschap. De ontwikkelingen op het gebied van AI nog beter implementeren. En ten slotte: de Spelen relevant houden bij de jongere generatie. Hij of zij zal meer dan ooit tegelijkertijd een politicus, bedrijfsleider en een promotor van sport moeten zijn.

Twee topfavorieten

Twee namen worden naar voren geschoven als topfavoriet voor het IOC-voorzitterschap: Sebastian Coe (68), de voorzitter van World Athletics, en Juan Antonio Samaranch junior (65). Ervaren leiders met een groot internationaal netwerk die alle bovenstaande kwaliteiten bezitten. Samaranch heeft als nadeel dat hij de zoon is van de voormalige, omstreden IOC-voorzitter (1980-2001). Coe leeft dan weer in onmin met Thomas Bach. Hij trapte vorig jaar ook op veel tenen toen hij eenzijdig besliste om prijzengeld toe te kennen aan olympische atletiekkampioenen.

Bach zelf zou vooral de blanke Zimbabwaanse Kirsty Coventry (41) steunen, de enige vrouw op de lijst met zeven kandidaten. Mogelijk speelt het feit dat ze minder ervaren is mee in het finale oordeel. Belangrijkste outsider is David Lappartient (51), de voorzitter van de Internationale Wielerunie, die ook op goodwill van Bach kan rekenen. De andere kandidaten (Feisal Al Hussein, Johan Eliasch en Morinari Watanabe) lijken kansloos.