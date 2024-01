FIFA-baas Gianni Infantino pleit voor forfaitnederlaag bij racistisch gedrag fans

FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil dat teams automatisch een forfaitnederlaag krijgen wanneer hun fans zich schuldig maken aan racistisch gedrag. Dat verklaart hij in een FIFA-statement op X (voorheen Twitter) na de ‘weerzinwekkende’ incidenten op de velden van Udinese en Sheffield Wednesday zaterdag.

Het duel in het Stadio Friuli van Udinese werd overschaduwd door een racistisch incident met AC Milan-doelman Mike Maignan. Die stapte tijdens de eerste helft van het veld omdat er vanuit de tribunes oerwoudgeluiden werden gemaakt.

De Franse international, die ref Fabio Maresca eerder attent had gemaakt op het racisme, werd vergezeld door zijn teamgenoten, waarna de match een paar minuten stillag. Na de herneming werd de doelman bij elk balcontact door het thuispubliek uitgefloten. Maignan verklaarde na de wedstrijd dat zware sancties nodig zijn om racisme in voetbalstadions te bestrijden.

Ook in de Championship kreeg Coventry-speler Kasey Palmer racistische geluiden te horen in het stadion van Sheffield Wednesday. De wedstrijd werd enkele minuten stilgelegd terwijl de officials met beide managers spraken.

‘De gebeurtenissen die zaterdag plaatsvonden in Udine en Sheffield zijn totaal weerzinwekkend en volkomen onaanvaardbaar’, reageert Infantino. ‘Er is geen plaats voor racisme of enige vorm van discriminatie – zowel in het voetbal als in de maatschappij. De spelers die getroffen zijn door de gebeurtenissen van zaterdag hebben mijn onverdeelde steun.’

‘Alle betrokken partijen moeten actie ondernemen, te beginnen met voorlichting op scholen zodat toekomstige generaties begrijpen dat dit niet hoort bij voetbal of de samenleving.’ ‘Naast het drie-stappen-proces (wedstrijd stilleggen, wedstrijd opnieuw stilleggen, wedstrijd staken)’, wil Infantino dat teams een automatische forfaitnederlaag krijgen wanneer hun fans zich racistisch hebben uitgelaten waardoor een match werd gestaakt.

Diegenen die zich schuldig gemaakt hebben aan racisme moeten wereldwijd een stadionverbod krijgen, aldus Infantino.