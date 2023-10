Europese interesse voor de Americanfootballcompetitie groeit

De tijd dat alleen Amerikanen gek waren van ‘hun’ American football is lang voorbij. Ook in Europa stijgt de populariteit van de National Football League (NFL). Dat bleek onder meer toen eind juni de ticketverkoop begon van de match tussen de Kansas City Chiefs en de Miami Dolphins op 5 november. Die wordt gespeeld in het Deutsche Bank Park in Frankfurt. Het is de tweede officiële NFL-wedstrijd in Duitsland, na het succesvolle debuut vorig jaar in München, toen bijna 70.000 toeschouwers de Tampa Bay Buccaneers en de Seattle Seahawks het tegen elkaar zagen opnemen.

In Frankfurt zijn er deze keer 48.000 plaatsen. En die waren in een kwartier uitverkocht. Liefst 1.420.587 fans deden een aanvraag. Dat is 1,7 procent van de Duitse bevolking of bijna het dubbele van het inwonersaantal van Frankfurt. De wedstrijd maakt deel uit van de NFL International Series, met vijf reguliere seizoensmatchen in Europa. Twee in Frankfurt begin november, en drie begin oktober in Londen, waarvan één in het Wembley Stadium en twee in het Tottenham Hotspur Stadium.

De NFL wil die Europese voetafdruk nog vergroten door het aantal matchen de komende jaren uit te breiden. Ook Frankrijk, Spanje en Zweden staan op de radar. De NFL hoopt zo meer inkomsten te vergaren uit de Europese, en bij uitbreiding de hele internationale markt. Ze mikt op een miljard dollar per jaar, weliswaar nog altijd een klein deel van de jaarlijkse omzet van 20 miljard dollar. Ter vergelijking: dat is meer dan de vijf grootste Europese voetbalcompetities (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, and Ligue 1) sámen. Begin dit jaar kreeg de NFL al een flinke injectie van streamingplatform DAZN, dat voor 1 miljard dollar de rechten kocht van Games Pass International, over een periode van tien jaar.

Daarnaast breidde de NFL ook zijn homemarketprogramma uit, waarmee het commerciële rechten voor een land buiten de VS toekent aan een NFL-club. Intussen kunnen 21 franchises die vermarkten in 14 landen. Op termijn zouden die clubs elk één match van hun reguliere seizoen kunnen spelen in het land waarvan ze marketingrechten hebben gekregen. Een Europees NFL-team, of zelfs een Europese NFL-division (met meerdere ploegen), is wel nog niet voor meteen, want dat brengt veel logistieke problemen met zich mee. Maar dat de National Football League steeds internationaler wordt, dat is een feit.