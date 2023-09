Einde traditie? WK Ironman dit jaar niet op Hawaï

Het WK ironman voor mannen vindt dit jaar niet op Hawaï plaats, zoals in het verleden de traditie was.

Begin dit jaar maakte World Triathlon, de internationale triatlonbond, een opmerkelijke beslissing bekend: het wereldkampioenschap op de lange afstand (een ironman) bij de mannen zal dit jaar, en ook in 2025, niet meer op Hawaï georganiseerd worden, maar in het Zuid-Franse Nice, op 10 september. De vrouwen strijden op 14 oktober wél nog in Kailua-Kona om de wereldtitel, zoals ook in 2025. In 2024 en 2026 zal de volgorde omgekeerd zijn.

Opmerkelijk, omdat de jaarlijkse ironman op Hawaï sinds de eerste editie in 1978 uitgegroeid is tot de meest prestigieuze langeafstandswedstrijd in het ironmancircuit. Dat bestaat uit veertig wedstrijden wereldwijd waar jaarlijks zo’n 94.000 triatleten aan deelnemen. Toch is voor de profs de ironman van Hawaï altijd hét doel van het jaar, ook voor vele duizenden amateurs die er ooit hopen te starten en te finishen.

De reden voor de breuk met een jarenlange traditie: de ontevreden lokale bevolking in Kailua-Kona, die de laatste jaren steeds meer hinder ondervond van niet alleen duizenden atleten, maar ook van een veelvoud aan omkaderend personeel en fans. Die spendeerden wel veel dollars tijdens hun verblijf, maar negeerden vaak verkeersregels, stapelden een immense afvalberg op, veroorzaakten te veel nachtlawaai tijdens late uitjes, en hadden te exuberante eisen voor hoteleigenaars of verhuurders van huizen.

Die overlast heeft grotendeels te maken met een beslissing van de Ironman Group, de organisatie van het ironmancircuit. Nadat de edities van 2020 en 2021 op Hawaï geschrapt werden wegens de coronapandemie, en vervangen werden door een mini-editie in St. George (Utah) in mei 2022, lieten ze op Hawaï in oktober 2022 dubbel zoveel triatleten starten: 5147, van wie 111 profs. Voor het eerst werden de mannen- en de vrouwenwedstrijd op verschillende dagen gehouden, om alles in goede banen te kunnen leiden.

Hebzucht

De bijkomende overlast van een extra wedstrijddag, qua tijdsduur en totale impact, was voor de bewoners meer dan een druppel te veel. De oplossing leek simpel: het deelnemersveld weer inkrimpen, en de mannen en vrouwen weer op dezelfde dag laten starten. Dat was buiten de hebzucht gerekend van de Ironman Group, die deel uitmaakt van het investeringsbedrijf Advance. Om een zo groot mogelijke return te boeken, moet het aantal deelnemende atleten zo groot mogelijk zijn.

En dus werd een alternatief gezocht. Nice bleek een goede optie. Het organiseerde sowieso al elk jaar een ironman – onze landgenoot Frederik Van Lierde is er mederecordhouder met vijf zeges. Bovendien werpt de stad aan de Côte d’Azur zich steeds meer op als de place to be voor grote sportevenementen in Frankrijk. Dit jaar organiseerde het al de Hopman Cup in het tennis, en deze maand zullen er wedstrijden van het WK rugby plaatsvinden. In 2024 zal ook de Tour de France er op de bekende Promenade des Anglais eindigen, met een tijdrit, omdat Parijs te veel in beslag wordt genomen door de daaropvolgende Olympische Spelen.

Dankzij Nice vermijdt de Ironman Group een dispuut met de bewindvoerders van Hawaï. Die zijn zelfs tevreden met de alternerende jaargangen voor mannen en vrouwen. Bovendien opent Nice nieuwe deuren voor nog meer amateuratleten uit Europa, Afrika en zelfs Azië, voor wie een trip naar Frankrijk veel goedkoper is dan naar Hawaï.

Toch stuitte de beslissing op veel kritiek van de toptriatleten, voor wie winnen op Hawaï niet alleen prestigieuzer is maar ook commercieel interessanter voor hun sponsors. Maar de traditie in ere houden was niet langer een optie. Money rules. Helaas ook in het triatlon.