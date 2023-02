Dylan van Baarle en Lotte Kopecky winnen Omloop het Nieuwsblad

Dylan van Baarle en Lotte Koppecky hebben zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen.

Bij de mannen vormde zich al vrij snel vormde zich een kopgroep met zeven renners. Jelle Wallays, Louis Blouwe, Alex Colman, Gilles De Wilde, Adam De Vos, Mathis Le Berre en Mathias Norsgaard sneden de eerste van drie passages op de kasseizone van de Haaghoek aan met een voorgift van 6:30. Een val eerder in de wedstrijd zorgde voor de opgave van Michael Schär en Ben Turner.

Onder impuls van Jumbo-Visma scheurde het peloton half koers in twee stukken. Het eerste gedeelte was veertien renners sterk, met daarbij zeven renners van de Nederlandse ploeg en Arnaud De Lie. Dat gezelschap splitste nog eens op en zo bleven enkel Jan Tratnik, Nathan Van Hooydonck, Fred Wright, Marco Haller, Connor Swift en Kelland O’Brien over in de tegenaanval op de zeven vroege vluchters. Net voor het aansnijden van de Valkenberg, de vijfde helling van de dag, smolt achter de zeven leiders alles samen.

De Lie ging op 50 kilometer van de finish tegen de vlakte. Dit slechte voorbeeld werd wat verderop gevolgd door zijn teamgenoot Jasper De Buyst en Laurenz Rex. De kopgroep was dan al uiteen gespat. Enkel Jelle Wallays, Mathias Norsgaard en Mathis Le Berre bleven nog voorop. Op de top van de Molenberg werden ook zij gegrepen. Dat was het sein voor Dylan van Baarle, Florian Vermeersch, Jonathan Milan en opnieuw Mathis Le Berre om te gaan versnellen. De Berendries was er te veel aan voor Milan en Vermeersch moest eveneens laten lopen.

Van Baarle stoof alleen de Muur van Geraardsbergen op. Achter de Nederlander sloegen Tim Wellens, Arnaud De Lie en Matej Mohoric de handen in elkaar. Op op de top van de Bosberg, de twaalfde en laatste helling van de dag, had Van Baarle nog 15 seconden voor op De Lie, Wellens, Mohoric en zijn teamgenoot Laporte. De grote groep volgde op 40 seconden. Van Baarle moest de laatste 11 kilometer, tegen de wind in, alleen volmaken, en deed dat bijzonder goed, terwijl Laporte uitstekend afstoppingswerk leverde.

De groep met De Lie werd in de laatste 350 meter nog ingelopen door het peloton. Toch slaagde de Waal er nog in de tweede plaats te bemachtigen. Het is de eerste zege van het seizoen voor Van Baarle, vorig jaar winnaar van Parijs-Roubaix. Op de erelijst van de Omloop is hij de opvolger van zijn teamgenoot Wout van Aert. Die stond dit jaar niet aan de start.

Koppecky

Lotte Kopecky (SD Worx) heeft zaterdag na een knappe solo als eerste Belgische de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen gewonnen. In de 18e editie bleef de 27-jarige Antwerpse na 132 kilometer van Gent naar Ninove een sprintend peloton voor. Haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes pakte de tweede plaats, voor de Italiaanse Marta Bastianelli.

Al vrij vlug probeerden verschillende rensters een aanval op te zetten, maar het peloton liet niet begaan. Dat koersbeeld bleef lange tijd hetzelfde. Velen gingen versnellen, maar geen van hen kon een noemenswaardige voorsprong bijeen fietsen. Half koers was het peloton dan ook nog gegroepeerd.

Pas na de beklimming van de Molenberg kwam er afscheiding en vormde zich een kopgroep met zeventien rensters. Katarzyna Niewiadoma verloor meteen voeling met dit gezelschap, Annemiek van Vleuten, Lotte Kopecky, Emma Norsgaard, Demi Vollering, Lorena Wiebes, Floortje Mackaj, Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Anna Henderson, Aude Biannic, Karlijn Swinkels, Anouska Koster, Cecilie Uttrup Ludwig, Letizia Borghesi, Liane Lippert en Pfeiffer Georgi bleven over.

Voor Aude Biannic en Karlijn Swinkels ging het te traag. Zij gingen er na de Leberg vandoor, maar werden snel weer ingerekend. Arlenis Sierra ging dan aan de boom schudden op 25 kilometer van de finish. Bij de beklimming van de Muur van Geraardsbergen flitste Kopecky in haar eentje naar de eenzame leidster. Achter dit duo volgde een groepje met onder andere Pfeiffer Georgi, Riejanne Markus, Aude Biannic en Liane Lippert. Zij werden echter vlug gegrepen door het peloton.

Kopecky stoof de Bosberg op en liet daar Sierra meteen in de steek. Na de de top van de Bosberg, de laatste helling van de dag, moest Kopecky nog elf kilometer tegen de wind in beuken en dat deed ze op imposante wijze. Ze verzwakte niet en won zo meteen haar eerste wedstrijd van het wegseizoen. Op de erelijst volgt ze de Nederlandse Annemiek van Vleuten op.