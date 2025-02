België sterk teruggevallen op de World Ranking of Countries in Elite Sport

De terugval in de WRCES heeft veel te maken met de ontgoochelende prestaties van de Rode Duivels, onder meer op het EK in Duitsland.

Jonas Creteur kiest een markant cijfer van de sportweek.

Op de Olympische Spelen gaat telkens veel aandacht naar de medailleranking. Die beperkt zich echter tot olympische sporten en zet elke gouden, zilveren of bronzen medaille op gelijk niveau. Nochtans heeft een olympische titel in een nummer van olympische ‘moedersporten’ als atletiek of zwemmen sportief meer waarde dan goud in bijvoorbeeld pistoolschieten.

De World Ranking of Countries in Elite Sport (WRCES), waarvan onlangs voor de tiende keer het eindklassement is gepubliceerd, gaat breder. Het systeem werd ontwikkeld door Nadim Nassif, hoofddocent lichamelijke opvoeding en sport aan de Notre Dame University-Louaize (NDU) in Libanon. Het houdt rekening met prestaties van atleten en landenteams in liefst 115 verschillende sporten.

Sporten die wereldwijd op grote schaal worden beoefend en veel media-aandacht en publieke belangstelling genereren, leveren een grotere bijdrage aan de ranglijst. Voetbal weegt bijvoorbeeld veel zwaarder dan biljarten.

Daarom klom België in de WRCES van 2018 op tot de 12e plaats, na een 3e stek op het WK voetbal. Sinds 2022 is ons land echter weer gezakt: naar de 16e plaats in 2022 en 2023 en de 23e in 2024 – wel nog twee plaatsen hoger dan op de olympische medailleranking in Parijs. De terugval in de WRCES heeft veel te maken met de ontgoochelende prestaties van de Rode Duivels, onder meer op het EK in Duitsland.

Op de Spelen van Parijs behaalden onze landgenoten nochtans 10 medailles, de grootste oogst sinds 1924. Van die plakken gingen er vijf naar wielrenners, en dat weerspiegelt zich in de WRCES. ‘Cycling’ is daarin goed voor 17,1 procent van de Belgische punten. België is dan ook het tweede beste wielerland ter wereld, na Frankrijk, dat minder scoort op de weg, maar meer succes behaalt in andere wielerdisciplines.

Door de kwartfinale van de Red Lions en de vierde plaats van de Red Panthers in Parijs is België ook nog altijd het derde beste hockeyland, waardoor hockey 6,4 procent bijdraagt aan het Belgische puntentotaal. Voetbal levert, ondanks een 20e plaats op de WRCES-ranking per sport, nog 5,8 procent van de punten, basketbal (10e plaats) 5,7 procent, dankzij de vierde plaats van de Belgian Cats in Parijs. De kloof met het wielrennen is dankzij de prestaties van Remco Evenepoel, Lotte Kopecky en co. wel aanzienlijk.

Voor de volledigheid: in de totale WRCES-ranking prijken de VS bovenaan, voor Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan. Nederland staat 13e.