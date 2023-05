Belgian Open Darts in Wieze: ‘Een Belg in de finale? Dan gaat het dak eraf’

Belgian Open Darts in Wieze hoopt op een droomfinale: een Belg tegen Michael van Gerwen.

In Wieze bij Lebbeke vindt vrijdag, zaterdag en zondag de tweede editie van de Belgian Open Darts plaats. De vorige editie was pas acht maanden geleden, maar in het spectaculair groeiende darts is de kalender nog niet in steen gebeiteld. Wieze is een blijver op de kalender, meent Erik Clarys. De ex-darter levert op de VTM-kanalen op kalme, relativerende wijze commentaar bij de vele dartsuitzendingen van de commerciële zender. Zijn onderkoelde rust steekt grappig af tegen de uitzinnige carnavalsbeelden uit het publiek of van de soms al even carnavaleske darters. ‘Alle darters waren vol lof over Wieze’, vertelt Clarys. ‘De geweldige ambiance nodigde uit tot topmatchen. Dat begint al bij het opkomen van de darters. Wij Belgen zien graag een goeie, faire wedstrijd. Wij jouwen niemand uit, wat op andere toernooien jammer genoeg wel gebeurt. Dat het publiek sportief blijft, maakt alle verschil in een concentratiesport zoals darts.’

Dat verbaast me. De fans houden bacchanalen tijdens dartstoernooien.

Erik Clarys: Van dat feestgedruis hoor je niet zoveel, boven op het podium. Het is een vrolijk geroezemoes waar topdarters wel aan gewend zijn. Maar een negatieve sfeer – of erger nog: als iemand een fluitje bij zich heeft – dat kun je niet zomaar wegfilteren.

Wieze was in een mum van tijd uitverkocht. Dat toont hoe groot darts is geworden in België.

Clarys: Het WK darts had betere kijkcijfers dan de Champions League voetbal. Wat een succes, wie had dat drie jaar geleden kunnen denken? De sport is tijdens de pandemie ontploft in België.

Hoe staan de Belgische toppers ervoor?

Clarys: Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts kennen een seizoen met ups-and-downs, maar ze horen bij de stabiele top 32 die gemiddelden van 100 punten en meer in de arm heeft. Wie dat kan, maakt op ieder toernooi kans om te winnen.

Naast Dimitri en Kim heb je Mike De Decker, die hun niveau benadert, en er zitten nog meer talenten aan te komen. Vroeg of laat wordt België een topdartsland, zoals Nederland.

Waar maakt een profdarter het verschil?

Clarys: Mentaal. In de top 32 beschikken ze allemaal over perfecte armen die in principe iedere pijl raak mikken, maar wie mentaal het sterkst is, haalt het. Het gaat om focus en onverstoorbaarheid. Kunnen presteren terwijl je weet dat een pijl erin móét, dat is ontzettend lastig. Finaal draait het om de wil om te winnen. Dat heeft Michael van Gerwen voor op de rest. Van Gerwen heeft alles al gewonnen, en toch is niemand meer gebrand op de zege dan hij.

Hij is favoriet in Wieze?

Clarys: Ja. Zeker omdat Gerwyn Price, momenteel de te kloppen darter, niet komt. Wie weet dat een Belg, gedragen door het publiek, boven zichzelf uitstijgt. Stel je voor: Dimitri, Kim of Mike in de finale, tegen Van Gerwen. Als dat gebeurt, dan gaat het dak eraf in Wieze.