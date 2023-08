Antwerp treft Barcelona, Porto en Shakhtar Donetsk in groepsfase

FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk zijn de komende maanden de tegenstanders van Antwerp in de groepsfase van de Champions League. De Great Old kwam donderdag bij de loting in Monaco terecht in groep H.

Groep F met PSG, Borussia Dortmund, AC Milan en Newcastle United vormt de ‘poule des doods’. Antwerp klopte woensdag het Griekse AEK Athene met 1-2 in de terugwedstrijd van de play-offs. Het heenduel hadden de Antwerpenaars vorige week op de Bosuil met 1-0 gewonnen. De Great Old plaatste zich zo voor het eerst voor de groepsfase van het kampioenenbal. De finale van de Champions League vindt op 1 juni 2024 plaats in het Wembley Stadium in Londen.