Roeselare grijpt naast tweede CEV Cup: ‘Dit vergeet ik nooit’

Roeselare is er niet in geslaagd om voor de tweede keer in de geschiedenis de CEV Cup in het mannenvolley op de erelijst te schrijven. De West-Vlamingen verloren in de terugwedstrijd van de finale de golden set met 9-15 van de Italiaanse topclub Modena.

De wedstrijd zelf was op 0-3 (25-27, 22-25 en 23-25) in het voordeel van de Italianen geëindigd, nadat Roeselare vorige week met dezelfde cijfers in Modena was gaan winnen.

De Roeselaarse coach Steven Vanmedegael kon na afloop de ontgoocheling niet verbergen. ‘Dit vergeet ik nooit van mijn leven’, stamelde hij voor de microfoon van rechtenhouder Sporza. ‘Dit is balen tot en met, want we waren er zeker dichtbij. Met een aantal futiliteiten hebben we vandaag veel weggegeven. Dit is een zware dobber met het oog op de rest van het seizoen, waarin we nog voor de titel moeten knokken.’

De heenwedstrijd hadden de West-Vlamingen vorige week nochtans overtuigend met 0-3 gewonnen. ‘In Modena vielen alle ballen goed voor ons, hier was dat niet het geval’, aldus Vanmedegael. ‘Vooral in de eerste set waren we goed in de aanval en waren er kansen. Maar we stapelden de problemen op en in zo’n finale, op dit niveau, moet je top zijn in alle onderdelen. We waren er dichtbij, maar het was net niet goed genoeg. En dan moet je toegeven dat het een verdiende zege was voor Modena.’

Voor de Belgische kampioen was het de vierde Europese finale. In 2002 won Roeselare al eens de CEV Cup, destijds Top Teams Cup genoemd. De West-Vlamingen versloegen toen het Portugese Espinho in de finale en zijn tot op heden de enige Belgische mannenclub in het volleybal met een Europese beker in de trofeeënkast. In 1998 en 1999 verloor Roeselare de finale van de Challenge Cup, de derde Europese beker. In 1991 werden ze vierde in de CEV Cup, vier jaar later zat er een derde plaats in.