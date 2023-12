Zit de tenniscarrière erop voor David Goffin?

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Roemloos en in alle stilte werd David Goffin op 17 november uitgeschakeld in de kwartfinale van het Challengertoernooi in het Zweedse Dandery. Zijn opponent: de Amerikaan Brandon Nakashima, op dat moment de nummer 143 op de wereldranglijst. Het was Goffins laatste wedstrijd van 2023, waarin hij noodgedwongen vooral actief was in het Challengercircuit, het niveau onder de ATP-toernooien.

Desondanks kon hij daarin geen potten breken: in januari won hij nog in eigen land, in Ottignies, en verder haalde hij nog één keer een finale en twee halve finales. Maar nog meer (achtmaal) ging Goffin in een vroeg stadium onderuit tegen een veel lager gerangschikte tennisser.

Nog slechter is zijn balans in het ATP-circuit, waarin hij in tien toernooien slechts één keer twee opeenvolgende matchen op de hoofdtabel kon winnen, toen hij in januari de kwartfinale in Auckland bereikte. Het ‘hoogtepunt’ van zijn seizoen beleefde de Waal op het grandslamtoernooi van Wimbledon, toen hij er in de derde ronde verdienstelijk verloor van de Russische topper Andrey Rublev.

Maar verder stapelde hij de pijnlijke nederlagen op. Het resulteerde in plaats 107 op de ATP-ranking, zijn laagste plaats sinds hij in 2013, op zijn 23e, het seizoen als 110e afsloot. Toen ook als eerste Belg, zoals ook de tien volgende jaren. In 2014 was Goffin al 22e op de wereldranglijst. In 2017 zelfs zevende, nadat hij in de ATP Finals had gewonnen van Rafael Nadal én Roger Federer, en pas in de finale verloor van Grigor Dimitrov.

Zes jaar later is de Luikenaar nog maar een schim van de topspeler die hij toen was. Hij kan het excuus aanvoeren dat zijn frêle lichaam steeds meer mankementen vertoonde, maar een afgenomen motivatie is evenzeer de oorzaak.

Aan zijn leeftijd kan Goffin, die op 7 december 33 wordt, dat niet toeschrijven. Ja, de jonge twintigers die al vroeg richting de top doorstoten zijn talrijk, maar in de top 100 van de ATP-ranking staan er nog altijd elf spelers die ouder zijn dan hij. Op zijn 36e is Novak Djokovic zelfs nog altijd de allerbeste, mede omdat hij zijn lichaam maniakaal blijft verzorgen en zijn mentale drive onblusbaar is.

Dat kun je van Goffin niet zeggen. Het is zelfs zeer de vraag of hij die ooit nog zal terugvinden. Indien niet, dan lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij zijn carrière nog veel langer zal rekken. Voor het (relatief gezien) schamele prijzengeld in het Challengercircuit hoeft hij het niet te doen: dit jaar verdiende Goffin er 60.000 euro. De totale prijzenpot die hij bijeenspeelde in zijn hele loopbaan? 15,5 miljoen euro…