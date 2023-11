Zeven Belgische tennissers geschorst en beboet voor matchfixing

Zeven Belgische tennissers hebben zware schorsingen en stevige boetes gekregen voor hun aandeel in het matchfixingschandaal rond een Belgisch-Armeense bende. Die was actief op het circuit tussen 2014 en 2018.

Arthur De Greef, ooit nummer 113 op de wereldranking (in 2017), is de bekendste naam. De andere betrokkenen zijn Arnaud Graisse, Julien Dubail, Romain Barbosa, Maxime Authom, Omar Salman en Alec Witmeur. Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) bevestigde hun straffen vrijdag.

De zeven vervalsten in ruil voor omkoopgelden wedstrijden en setstanden. Ze hadden al schuld bekend voor de rechtbank van Oudenaarde.

De Greef was net als Barbosa en Witmeur reeds voorwaardelijk geschorst sinds mei 2021. Toen werden ze formeel in verdenking gesteld door het Belgisch gerecht en was het trio nog actief op het tenniscircuit. De Greef en Barbosa bekenden schuld op negen inbreuken van het TACP (Tennis Anti-Corruptie Programma), Witmeur op zes.

De Greef en Barbosa kregen een schorsing van drie jaar en negen maanden, Witmeur van twee jaar en zeven maanden. De Greef en Barbosa moeten 45.000 dollar boete (waarvan 31.500 dollar voorwaardelijk) ophoesten. Witmeur krijgt 30.000 dollar boete (9.000 dollar effectief). Voor de vier anderen – Graisse (12 inbreuken), Dubail (9 inbreuken), Salman (6 inbreuken) en Authom (6 inbreuken) – geldt de schorsing vanaf de dag waarop ze hun sanctie aanvaardden. Graisse kreeg vier jaar en tien maanden (tot 1 augustus 2028) en moet 60.000 dollar (18.000 dollar effectief) betalen. Dubail kijkt aan tegen drie jaar en negen maanden schorsing (tot 3 juli 2027) en moet 45.000 dollar (13.500 dollar effectief) ophoesten. Authom, in 2013 nummer 143 van de wereld, kreeg dezelfde straf als Dubail maar een iets kleinere boete (30.000 dollar, waarvan 9.000 dollar effectief). Salman tot slot moet twee jaar en zeven maanden geschorst toekijken (tot 8 mei 2026) en 30.000 dollar boete (9.000 dollar effectief) betalen.

Eerder dit jaar werden in het dossier 28 personen veroordeeld voor onder meer criminele organisatie, oplichting, witwas, deelname aan beïnvloede kansspelen, valsheid in geschrifte en valsheid in informatica. De Belgische tennissers vervalsten in ruil voor omkoopgelden wedstrijden en setstanden.