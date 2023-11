Vrouwentennis terug in China sinds het Peng Shuai-schandaal: voor 100 miljoen dollar?

Voor het geld danst de beer, ook in het vrouwentennis.

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Afgelopen week werd in het Chinese Zhuhai de WTA Elite Trophy georganiseerd, het laatste vrouwentennistoernooi in een reeks van zeven die de voorbije weken in China plaatsvonden. Van kleinere toernooien tot de China Open, een van de negen WTA 1000-toernooien op de kalender, de categorie onder de grand slams.

Niets bijzonders zou u denken, ware het niet dat de WTA voor het eerst terugkeerde naar China sinds het schandaal rond tennisster Peng Shuai in december 2021 losbarstte. Zij had op sociale media de voormalige Chinese vicepremier, Zhang Gaoli, beschuldigd van seksuele aanranding – een post die kort erna al offline werd gehaald.

Een storm van protest barstte los. Talloze tennisvedetten retweetten posts met de #WhereIsPengShuai-hashtag. Ceo Steve Simon schrapte alle negen WTA-toernooien in China voor het seizoen 2022 en eiste dat China een transparant onderzoek instelde. Een beslissing die de WTA ruim 100 miljoen dollar per jaar kon kosten, maar door de buitenwereld hardop werd toegejuicht. Eindelijk een sportbond die morele principes boven geld plaatste. Al was de kans groot dat China in 2022 sowieso geen toernooien zou organiseren wegens de coronamaatregelen.

Uiteraard voerde China geen officieel onderzoek naar Shuais beschuldigingen. IOC-voorzitter Thomas Bach ging in de aanloop naar de Winterspelen van Peking, in februari 2022, wel formeel spreken met Shuai, maar dat was schone schijn. De tennisster ontkende uiteraard dat ze Gaoli had beschuldigd. Ze verdween sindsdien van de radar, en dat zal niet meteen veranderen.

Zonder ooit vrij te hebben kunnen spreken met Shuai wijzigde de WTA wél haar standpunt, toen ze in april aankondigde dat ze in het najaar zou terugkeren naar China. ‘We maakten geen vooruitgang (in de zaak-Shuai, nvdr), dus heeft het geen zin om vast te houden aan onze strategie’, klonk het officieel. In het persbericht voor de Chinese media werd de hele kwestie zelfs doodgezwegen. Ceo Simon verzweeg ook voor de westerse media de ware reden: geld, ruim 100 miljoen dollar. Peng Shuai werd de voorbije weken niet één keer vermeld door de WTA.

Er doen trouwens hardnekkige geruchten de ronde dat Simon tijdens de komende WTA Finals zal aankondigen dat het toernooi tussen 2024 en 2026 zal plaatsvinden in… Saudi-Arabië, het land waar vrouwenrechten niet meteen een prioriteit zijn. Voor het geld danst de beer, ook in het vrouwentennis.