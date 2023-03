Voor het eerst in bijna 18 jaar valt Rafael Nadal uit de top tien van de ATP-ranking

Rafael Nadal valt na een half leven uit de top tien van het mannentennis.



Jonas Creteur gaat op zoek naar het markantste cijfer van de sportweek.

“18 april 2005. Van een iPhone, Twitter, YouTube of Airbnb is nog geen sprake. Voor het eerst wel van Rafael Nadal, een flitsende tennisser die bij voorkeur de baan op komt in mouwloze shirts en een piratenbroek. Die achttiende april duikt de Spanjaard voor het eerst de top tien van de ATP-ranking binnen.

Sindsdien heeft hij er altijd in gestaan. Een onafgebroken periode van bijna achttien jaar, of 913 weken (exclusief de ‘bevriezing’ van de ATP-ranglijst tijdens de coronalockdown). Het is met voorsprong de langste reeks ooit in het mannentennis: Jimmy Connors staat op twee met 788 weken, Roger Federer volgt als derde met ‘slechts’ 734 weken. Zijn toptienserie werd begin 2017 onderbroken door maandenlang blessureleed. Om dezelfde reden viel ook Novak Djokovic in 2018 even uit de top tien; hij bleef steken op 555 weken. Aan Nadals periode in de top tien van de ATP-ranking komt nu een einde. Vandaag, daags na het toernooi in Indian Wells waar hij vorig jaar nog de finale haalde, is het zover: plaats 13, net na Cameron Norrie, en voor Frances Tiafoe.

36 is hij intussen. Bijna de hélft van zijn leven hoorde Nadal bij de beste tien tennissers ter wereld. Hij noemt het zelf een mirakel, gezien de vele blessures die hem parten hebben gespeeld. Op zijn zeventiende werd zelfs het Müller-Weisssyndroom vastgesteld, een zeldzame voetafwijking. Die tenniscarrière kon hij mogelijk wel vergeten, zei de specialist. Steunzolen hielden hem overeind, en door elk jaar minstens een paar toernooien te winnen, zonder te lang aanslepend blessureleed, bleef Nadal in de top tien. In juli 2015 scheelde het even niet veel, toen hij terugviel naar de tiende plaats.

Maar het lichaam laat zich niet dwingen. Nadat de Spanjaard vorig jaar Roland Garros had gewonnen, mede dankzij inspuitingen in zijn voet, was hij op krukken aangewezen. Daarna haalde hij nog de halve finale van Wimbledon, maar hij gaf forfait: buikspierblessure. Sindsdien verloor hij acht van zijn dertien matchen. De laatste op de jongste Australian Open, waar El Matador kansloos werd uitgeschakeld in de tweede ronde. Gehinderd door een heupblessure, die hem nog altijd aan de kant houdt. En zo valt hij vandaag uit de top tien.

Of Nadal ooit nog zijn topniveau haalt, is twijfelachtig. Maar dat record van 913 weken, én dat van zijn veertien zeges op Roland Garros, zal nog heel lang blijven staan.”