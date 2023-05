Roger Federer: de opvallendste naam in Forbes’ top 10 van best betaalde sporters

Roger Federer is sinds vorig jaar met tennispensioen. Toch stromen de miljoenen nog altijd binnen.

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Vorige week maakte het Amerikaanse zakenmagazine Forbes zijn jaarlijkse ranking met de best betaalde sporters bekend. Blikvanger was onder meer de totale som die de top tien op die ranglijst in 2023 bruto zal verdienen: 1,01 miljard euro, ruim 141 miljoen meer dan het vorige record uit 2018. Met dank aan de vele extra miljoenen uit Saudi-Arabië die naar topverdiener Cristiano Ronaldo (123 miljoen euro), Lionel Messi (nummer twee, 117 miljoen euro) en golfers Dustin Johnson (nummer zes, 97 miljoen euro) en Phil Mickelson (nummer zeven, 96 miljoen euro) vloeien. De Portugese stervoetballer werd in januari getransfereerd naar het Saudische Al-Nassr, waar hij een jaarsalaris van 68 miljoen euro opstrijkt, Messi’s bankrekening wordt gespijsd als toeristisch ambassadeur van het koninkrijk en de twee Amerikanen zijn de gezichten van het LIV-golfcircuit, dat gefinancierd wordt door het Saudische Public Investment Fund.

De opvallendste naam in de top tien, op nummer negen met 86 miljoen euro, is die van Roger Federer. Hij is immers de enige gepensioneerde sporter. De Zwitser speelde na Wimbledon 2021 alleen nog een dubbelpartij op de Laver Cup in september vorig jaar. Zijn knieën lieten hem niet meer toe om op het hoogste niveau te tennissen. Federer was toen al een van de zeven actieve of net gestopte sporters die meer dan een miljard dollar hadden verdiend, naast golfer Tiger Woods, bokser Floyd Mayweather, basketballer LeBron James, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Het leeuwendeel daarvan kwam van sponsors, want in zijn carrière had hij ‘slechts’ 118 miljoen euro aan prijzengeld bijeengetennist.

Daar zullen de volgende jaren nog vele miljoenen bij komen. Federers zakenimperium wordt zelfs even indrukwekkend als zijn palmares als tennisser. De twintigvoudige grandslamwinnaar creëerde een uitgebreide portfolio aan partnerships, onder meer met Barilla, Mercedes-Benz, Moët et Chandon, Rolex, Wilson, Credit Suisse en de Japanse retailer Uniqlo, en richtte Team8 Sports and Entertainment Company op, een managementbureau waarmee hij onder meer de Laver Cup organiseert.

Maar zijn paradepaardje is zijn investering in On Holding AG, de Zwitserse fabrikant van sportschoenen en -kledij waarvan hij in 2019 een aandelenpakket van 3 procent kocht, voor zo’n 60 miljoen euro. In 2021 trok het bedrijf naar de beurs van New York. Intussen is het ruim 8 miljard dollar waard, vier keer meer dan toen Federer instapte. Tel uit zijn winst.