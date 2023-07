Na historische Wimbledonzege: geen ontsnappen meer aan Carlos Alcaraz

Zal 16 juli 2023 de tennisgeschiedenis ingaan als de dag waarop Carlos Alcaraz definitief de troon in het mannentennis besteeg? De kans is reëel. Niet alleen omdat de 20-jarige Spanjaard zijn Servische tegenstander en recordkampioen Novak Djokovic versloeg in de Wimbledonfinale, vooral door de manier waarop.

De Spaanse sportkrant Marca pakte vandaag op zijn cover uit met de titel: ‘Dios salve al nuevo rey’ (‘God zegene de nieuwe koning’). Sponsor Nike tweette eerder: ‘Don’t belong to an era. Start One’ (‘Behoor niet tot een tijdperk. Begin er een’). De superlatieven en historische vergelijkingen waren niet van de lucht na een memorabele vijfsetter van 4 uur en 42 minuten, in wat BBC-analist John McEnroe omschreef als een van de geweldigste wedstrijden ooit.

Alle criteria daarvoor waren vervuld: het was van 1974 geleden dat het leeftijdsverschil tussen twee grandslamfinalisten zo groot was, een clash tussen het 20-jarige nummer één van de wereld, Carlos Alcaraz, en een 36-jarige, 23-voudige grandslamwinnaar, Novak Djokovic. Die laatste had sinds 2016, een reeks van 45 matchen, niet meer verloren op Wimbledon, en zelfs sinds 2013 niet meer verloren op het Centre Court van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Enkele dagen voor de finale had Novak Djokovic op datzelfde Centre Court deels al grappend verkondigd dat hij aan het wachten was op de nieuwe generatie, die hem moest uitdagen. ‘Ze willen winnen, maar het gebeurt niet.’

Wat weinigen hadden verwacht, voltrok zich toch: Carlos Alcaraz won Wimbledon, als derde jongste winnaar in de geschiedenis, door de moeilijkste code te kraken: de grasmeester Djokovic op het hoogtepunt van zijn kunnen verslaan. En niet via een zij-ingang van het Centre Court, maar door de voordeur open te beuken.

Een ‘wissel van de wacht’-moment dat wordt vergeleken met de winst van de 19-jarige Roger Federer tegen zevenvoudig Wimbledonkampioen Pete Sampras in de vierde ronde van de editie in 2001. Deze keer zelfs een troonwissel van niet één maar van drie iconen – Djokovic, de geblesseerde Rafael Nadal en de intussen gestopte Roger Federer – die voor Wimbledon 64 van de jongste 77 grand slams hadden gewonnen. Samen met Stan Wawrinka en Andy Murray is Carlos Alcaraz nu de enige speler sinds 2004 met minstens twee grandslamtitels op zijn palmares.

Op zijn pas 20e lijdt het weinig twijfel dat er nog vele zullen volgen.

Racket kapotslaan

Zal Novak Djokovic’ aantal grandslamzeges daarom plafonneren op 23? Nee. Daarvoor is de Serviër nog te goed. In de eerste twee majors van dit jaar, de Australian Open en Roland Garros, was hij zelfs onaantastbaar. Herinner u hoe Pete Sampras na zijn nederlaag tegen Federer in 2001 nog de US Open van 2002 won. Djokovic zal zelfs nieuwe motivatie putten uit de uitdaging om de ‘nuevo rey’ te verslaan, de speler die hij na de finale zelf als ‘de beste ter wereld’ bestempelde.

Toch hadden vele aanwezigen op het Centre Court een ‘de koning is dood, lang leve de koning’-gevoel. Omdat Carlos Alcaraz niet alleen zijn grote ambitie waarmaakte – ‘Als je de beste wilt zijn, moet je van de besten winnen’ -, maar ook door de manier waarop. In vijfsetters stijgt Novak Djokovic doorgaans boven zichzelf uit, door zijn onbreekbare mentale pantser en zijn superieure fysieke conditie. Zeker als hij, zoals in de finale tegen Alcaraz, het publiek tegen zich krijgt.

Deze keer werd de Serviër op alle vlakken overtroefd. Leek hij voor het eerst in zijn carrière, waar hij vadertje tijd altijd heeft afgehouden, zelfs oud te worden tegen opzichte van de jeugdige power, snelheid, explosiviteit én technische finesse van zijn 20-jarige opponent. Dat Djokovic in de vijfde set zijn racket kapotsloeg tegen de paal van het tennisnet was een veelbetekenend moment. Het maakte zichtbaar hoezeer Alcaraz in zijn hoofd was gekropen.

Geen last meer van stress

Dat de Spanjaard niet alleen de fysieke veldslag won, maar ook de mentale was des te opmerkelijk. Niet eens vijf weken geleden, in de halve finale van Roland Garros tegen… Djokovic, ging hij ten onder aan de stress. Alcaraz kreeg daardoor zelfs krampen, en werd daarna van het terrein gespeeld.

In de eerste set van de Wimbledonfinale leek hij, met de Spaanse koning Felipe in de tribune, opnieuw onder de indruk van de omstandigheden, toen Novak Djokovic die met 6-1 binnenhaalde, in amper 34 minuten. Hij had weer mentaal kunnen breken, maar dan schudde Alcaraz alle druk van zich af en maakte hij in de bijna anderhalf uur durende tweede set een einde aan Djokovic’ straffe reeks van vijftien ongeslagen tie-breaks in grand slams. De Serviër vocht zich daarna nog naar een vijfsetter, tot Alcaraz zijn niveau nog eens opkrikte: achttien winnende slagen tegenover slechts drie onnodige fouten. Zijn allerbeste tennis op het allerbelangrijkste moment.

Naar eigen zeggen had Alcaraz veel geleerd uit zijn ervaring op Roland Garros. En had hij daarom niet opgegeven na het verlies in de eerste set tegen Djokovic. Een eigenschap van de allergrootsten: heel lessen trekken uit mislukkingen, en altijd proberen te verbeteren. Niet alleen mentaal, maar ook op speltechnisch vlak. In zijn twee vorige Wimbledondeelnames was Alcaraz niet verder geraakt dan de tweede en vierde ronde. Kon hij de specificiteit van het spelen op gras zich nog niet eigen maken.

Daarop ging hij op YouTube beelden van Roger Federer en Andy Murray bestuderen, met name van hun voetenwerk. In zijn eerste match van het voorbereidingstoernooi van Queen’s leek hij nog onwennig tegen de onbekende Arthur Rinderknech, maar daarna won hij elf grasmatchen op een rij, inclusief de Wimbledonfinale tegen Djokovic. Die zei niet toevallig dat hij tegen Alcaraz meer problemen had verwacht op gravel, de specialiteit van de Spanjaard, dan op gras. ‘Maar nu is het een ander verhaal.’

Combinatie van de Grote Drie

De Wimbledontitel lijkt een van de eerste hoofdstukken te worden van een charismatische speler die, zoals de Grote Drie, nog een encyclopedie zal schrijven. Zelfs Djokovic zei zondag dat hij nog nooit tegen iemand zoals Alcaraz had gespeeld. Omdat die elementen van hijzelf, Nadal en Federer combineert, ‘het beste van die drie werelden’.

Alcaraz bezit de aanvallende mindset, de technische touch (met onder meer zijn befaamde dropshots) en het instinct van Federer. Hij heeft de dynamiek, de fysiek en het allroundspel van Djokovic. En etaleert de power, de krijgersmentaliteit, de wils- én de werkkracht van Nadal.

A lifelong dream! 🏆💚 You always have to believe! I'm only 20 years old, everything is happening too fast, but I'm very proud of how we work every day. Thank you everyone for your support, from the bottom of my heart! 🙌🏻😍 @Wimbledon



📸 Getty pic.twitter.com/MsdjFqBhiO — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 16, 2023

Van al die grote kwaliteiten zal vooral dat laatste het belangrijkste worden, zoals bij alle grote kampioenen. Het was ook geen toeval dat Alcaraz na zijn historische zege tweette: ‘Ik ben pas 20 jaar, alles gebeurt zo snel, maar ik ben heel trots op hoe we elke dag werken.’ Met nadruk op ‘we’, want de Spanjaard heeft altijd benadrukt hoe groot het belang is van zijn coach/tweede vader/oudere broer Juan Carlos Ferrero, en bij uitbreiding van zijn hele team.

Na Wimbledonfinale combineert Alcaraz dat alles met de overtuiging dat hij nu ook Djokovic aankan op het grootste toneel. ‘Ik ben klaar om de grote rivaal van Novak te worden.’ Weliswaar niet meer als de jonge uitdager, maar als de nieuwe koning, die zelf een nieuw tijdperk zal beginnen.