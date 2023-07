Marketa Vondrousova wint Wimbledon

De Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42) heeft zaterdag Wimbledon gewonnen, goed voor de eerste grandslamtitel uit haar carrière. In de finale op het gras in Londen versloeg ze de Tunesische Ons Jabeur (WTA 6) in twee sets. Na 1 uur en 22 minuten prijkte de 6-4, 6-4 eindstand op het scorebord van Centre Court.

Vondrousova verloor in de eerste set haar eerste opslag en stond snel 0-2 in het krijt, maar knokte terug tot 2-2. Jabeur speelde echter wat vinniger en liep opnieuw uit tot 2-4. De Tsjechische schoot nu wel helemaal wakker, snoepte twee opslagen van de Tunesische af en stak de eerste set met 6-4 op zak.

Ook in de tweede set was Vondrousova niet meteen bij de les. Jabeur kwam 1-3 en nadien 3-4 voor maar kon die voorsprong niet behouden. Opnieuw draaide de Tsjechische de rollen om waardoor ze ook de tweede set met 6-4 binnenhaalde.

De 24-jarige Vondrousova speelde zaterdag haar tweede grandslamfinale. In 2019 botste ze in de eindstrijd op Roland Garros op de (inmiddels gestopte) Australische Ashleigh Barty. Twee jaar later was ze ook verliezend finaliste op de Olympische Spelen in Tokio, waar de Zwitserse Belinda Bencic te sterk was.

Op Wimbledon was Vondrousova bij haar vier vorige deelnames nooit voorbij de tweede ronde geraakt. De Tsjechische is de eerste ongeplaatste speelster sinds het begin van het Open Era (in 1968) die het tot de finale op Wimbledon schopte.

Op de erelijst van Vondrousova staan nu twee titels. In april 2017 opende ze haar palmares met toernooiwinst in het Zwitserse Biel.

De 28-jarige Jabeur stond zaterdag voor de derde keer in haar carrière in een grandslamfinale. Vorig jaar schopte ze het in de All England Club ook tot de finale, maar toen was de Kazachse Elena Rybakina te sterk. Aansluitend werd Jabeur ook runner-up op de US Open na verlies in de finale tegen de Poolse Iga Swiatek.