Carlos Alcaraz verslaat Novak Djokovic in Wimbledon-finale

Carlos Alcaraz heeft voor het eerst in zijn nog prille carrière Wimbledon gewonnen. Hij deed dat ten koste van Novak Djokovic, die daardoor geen achtste Wimbledon-titel aan zijn palmares kon toevoegen.

De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de finale op het heilige gras in Londen de Servische titelverdediger Novak Djokovic in vijf sets. Na 4 uur en 46 minuten prijkte de 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 en 6-4 eindstand op het bord van Centre Court.

Alcaraz leek de eerste set last te hebben van de zenuwen en Djokovic wervelde in ruim een halfuur naar 6-1 setwinst. Alcaraz rechtte echter zijn rug en knokte in de tweede set, die uitdraaide op een tiebreak, naar een 1-1 tussenstand in de sets. In de derde set smeerde een ontketende Alcaraz de Serviër een 6-1 verlies aan, maar ook ‘Djoko’ gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij krikte zijn niveau drastisch op en sleepte met 6-3 setwinst de beslissende vijfde set uit de brand.

In die beslissende vijfde set verloor Djokovic bij 1-1 zijn opslag. Alcaraz zelf liet geen steek vallen en stoomde door naar de eindzege. Zijn eerste matchpunt was meteen het goede (6-4).

Voor de twintigjarige Alcaraz is het zijn tweede grandslamtitel. Eind vorig seizoen won hij zijn eerste major door in de finale van de US Open (waar de niet-gevaccineerde Djokovic niet deelnam) de Noor Casper Ruud te verslaan.

De jonge Spanjaard nam voor de derde keer deel aan het toernooi in de All England Club. Na een snelle exit bij zijn debuut in 2021 (tweede ronde) haalde hij vorig jaar de achtste finales (vierde ronde). Het nummer 1 van de wereld heeft nu twaalf toernooizeges op zijn erelijst. De helft daarvan behaalde hij dit seizoen.

Voor Novak Djokovic blijft het voorlopig bij zeven Wimbledontitels, een minder dan recordhouder Roger Federer. De Serviër mist ook de kans om zijn record van 23 grandslamzeges verder aan te scherpen én om Alcaraz opnieuw te onttronen als nummer 1 van de wereld.

De 36-jarige Djokovic had de vorige vier edities van Wimbledon allemaal gewonnen (2018, 2019, 2021 en 2022 – in 2020 was er door corona geen organisatie). Zijn laatste nederlaag in de All England Club dateerde van 2017 toen hij in de kwartfinale tegen de Tsjech Tomas Berdych moest opgeven.