Luca Brecel na onwaarschijnlijke comeback naar finale van WK snooker: ‘Ik dacht dat het voorbij was’

Luca Brecel (WS-10) heeft zich zaterdag in het Engelse Sheffield voor de finale van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 28-jarige Limburger versloeg de Chinees Si Jiahui (WS-80) met 17-15 en realiseerde daarbij de grootste comeback ooit in The Crucible. Hij kon het zelf welhaast niet geloven.

Zaterdag keek hij tijdens de derde van vier sessies nog tegen een 5-14 achterstand aan.

Brecel won de laatste vijf frames van die sessie en zette zaterdagnamiddag zijn comeback onverstoorbaar voort. Met onder meer breaks van 70, 81 en 73 won hij nog eens zes frames om tot op één frame van de zege te komen (16-14). Met een 91 break maakte Si een einde aan een reeks van elf frames op rij voor Brecel, maar dat betekende dan ook het laatste wapenfeit voor de 20-jarige Chinees. Zondag en maandag neemt Brecel het om de wereldtitel in een best of 35 op tegen de 39-jarige Engelsman Mark Selby (WS-2), die met 17-15 de maat nam van Mark Allen (WS3).

De toernooiwinnaar strijkt 500.000 pond (564.500 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (226.000 euro). Op de Order of Merit klimt Brecel minstens naar de vierde plaats op. De Limburger kan de nummer twee van de wereld worden, op een habbekrats van Ronnie O’Sullivan. Daarvoor moet hij de finale winnen. Si Jiahui gaat 44 plaatsen vooruit op de wereldranking, naar de 36e stek.

‘Ik ben kalm gebleven’

‘Toen ik 5-14 achterstond, dacht ik dat het voorbij was’, verklaarde Luca Brecel, na zijn wedstrijd.

‘Toen ik de laatste vijf frames van de derde sessie gewonnen had, zag het er al iets beter uit, maar ik ben maar echt aan de overwinning beginnen te denken toen het 14-14 werd.’

De vorige grootste comeback in het Crucible Theatre dateert van de legendarische finale van 1985. Dennis Taylor kroonde zich toen tot wereldkampioen door Steve Davis met 18-17 te verslaan (met een thriller op de laatste zwarte bal), nadat hij de eerste acht frames verloren had.

‘Ik ben kalm gebleven en heb alles gedaan wat ik kon’, vertelde Brecel. ‘Mentaal heb ik altijd wel stevig in mijn schoenen gestaan en dat is er de jongste seizoenen nog op verbeterd. Toch kon ik niet geloven dat ik uiteindelijk nog de kans kreeg om te winnen. De manier waarop ik terugkwam was ook mooi. Ik stond echt goed te spelen en dat is het allerbelangrijkste.’

Het is de zevende keer dat Brecel zich voor de finale van een full rankingtoernooi plaatst en de tweede keer voor de finale van een Triple Crown. In 2017 won ‘The Belgian Bullet’ het China Championship, in 2021 het Scottish Open en in 2022 de Championship League. Runner-up werd hij in het German Masters van 2016, het UK Championship van 2021 en het English Open van 2022.

‘Aan de finale denk ik nu nog niet’, aldus de 28-jarige Limburger. ‘Sowieso wordt het een fantastische ervaring. Ik was zo goed als uitgeschakeld, dus is de finale een bonus. Ik wil ervan genieten en zal zonder druk spelen, al kan dat naar het einde toe wel veranderen. Mijn speelstijl zal ik niet veranderen, ik ga voor mijn shots gaan. Het wordt geweldig. The Crucible is een fantastische plaats om te spelen, de sfeer is enorm en het publiek ook. In België wordt nu over niet anders gesproken dan over snooker. Ik sta in alle kranten en lijkt alsof elke Belg me al wel een sms’sje gestuurd heeft. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.’