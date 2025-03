De verkiezing van Kirsty Coventry tot IOC-voorzitter werd wereldwijd onthaald als historisch: de eerste vrouw, de eerste Afrikaan en de jongste leider ooit van het Internationaal Olympisch Comité. Maar wie achter de schermen kijkt, ziet vooral een geslepen, duister machtsnetwerk.

Op het eerste gezicht lijkt de verkiezing van Kirsty Coventry (41) tot voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een triomf. Als eerste vrouw, eerste Afrikaan en jongste president in de 131-jarige geschiedenis van de organisatie belichaamt ze een breuk met het verleden.

Haar benoeming straalt symbolisch kracht uit, in een turbulente wereld, waar de vrouwenrechten onder druk staan. Maar de realiteit is minder fraai. Achter deze glanzende façade schuilt een verontrustend verhaal van achterkamerpolitiek, een gebrek aan visie en controversiële banden met een dictatoriale regime.

Kirsty Coventry is niet de frisse wind die het IOC nodig heeft. Wel een pion in een spel dat de erfenis van haar mentor, Thomas Bach, veiligstelt en de olympische waarden ondermijnt.

Thomas Bach als kingmaker

Laten we beginnen met het positieve. Coventry’s achtergrond als succesvolle zwemster – met zeven olympische medailles, waaronder twee gouden, over vijf Olympische Spelen van 2000 tot 2016 – maakt haar een inspirerend figuur. Voor velen, vooral in Afrika en onder vrouwen, is haar verkiezing een mijlpaal.

Mrs Kirsty Coventry has been elected as the 10th President of the International Olympic Committee at the 144th IOC Session in Costa Navarino.



Het IOC, dat decennialang werd gedomineerd door oudere, vaak westerse mannen, lijkt met haar aanstelling een stap te zetten naar diversiteit. Haar ervaring als lid van de IOC Atletencommissie, die ze van 2018 tot 2021 leidde, en haar rol in de Executive Board tonen haar kennis van de olympische wereld.

Maar symboliek alleen maakt nog geen competente leider. Wie dieper graaft, ontdekt al snel dat Coventry’s pad naar de top niet het resultaat is van een brede, democratische steun, maar van een zorgvuldig georkestreerde campagne door de vertrekkende voorzitter, Thomas Bach.

Bach leidde het IOC twaalf jaar. Al die tijd koesterde hij Coventry als zijn protégé. Dat ze, tot verrassing van veel waarnemers, al in de eerste ronde met een stevige meerderheid werd verkozen, onderstreept zijn enorme invloed.

Results of the election for the 10th IOC President:



HRH Prince Feisal Al Hussein 2

David Lappartient 4

Johan Eliasch 2

Juan Antonio Samaranch 28

Kirsty Coventry 49

Lord Sebastian Coe 8

Morinari Watanabe 4



Bronnen melden dat hij in oktober vorig jaar Afrikaanse IOC-leden uitnodigde naar Dakar voor een exclusieve bijeenkomst achter gesloten deuren – een bijeenkomst waar zelfs IOC-directeuren niet welkom waren. Daar zou hij hen hebben aangespoord om Coventry te steunen. Bach heeft ook vrouwelijke IOC-leden gebeld om haar kandidatuur te pushen.

Dit ruikt naar manipulatie en ondermijnt het idee van een eerlijke verkiezing. Dat Coventry vervolgens ook werd gesteund door Nita Ambani, de rijkste vrouw in het IOC en een invloedrijke Indiase zakenvrouw, versterkt het beeld van een kandidatuur die niet op eigen verdiensten, maar op machtige connecties drijft.

Coventry: weinig inspirende visie

Coventry’s aanhangers wijzen op haar inzet voor atleten en haar ambitieuze plannen, zoals het versterken van vrouwen in de sport, het uitbreiden van het Olympic Solidarity-programma en het inzetten van AI om partnerships te boosten. Ze heeft ervaring: van haar rol bij de World Anti-Doping Agency (2012-2021) tot het voorzitterschap van de Coördinatiecommissie voor de Dakar 2026 Youth Olympic Games.

Maar het echte probleem ligt niet alleen in hoe ze aan de macht kwam, maar in wat ze werkelijk vertegenwoordigt.

Haar manifest voor de IOC-verkiezing was volgens veel waarnemers opvallend zwak en weinig inspirerend. Waar het IOC kampt met uitdagingen zoals de politisering van sport en de roep om meer transparantie, biedt Coventry geen duidelijke visie. Haar beleid is een voortzetting van Bach’s weinig democratische lijn, zonder plannen voor echte hervorming.

Dit gebrek aan leiderschap is des te zorgwekkender gezien haar controversiële politieke achtergrond in Zimbabwe. Sinds 2018 is Coventry minister van Sport onder president Emmerson Mnangagwa, een man die bekendstaat als ‘De Krokodil’ vanwege zijn meedogenloze politieke manoeuvres.

I am honoured to be appointed by President Mnangagwa as Zimbabwe's Minister of Youth, Sports, Art and Recreation. I will continue to carry our Flag with pride and dedication of service so we can come together and take Zimbabwe forward.

God bless you and God bless Zimbabwe.



God bless you and God bless Zimbabwe. pic.twitter.com/eY6Ohh8KTA — Kirsty Coventry (@KirstyCoventry) September 10, 2018



Mnangagwa kwam in 2017 aan het bewind na een militaire coup tegen Robert Mugabe. Hij consolideerde die macht met verkiezingen in 2018 en 2023, die door internationale waarnemers als ‘noch vrij, noch eerlijk’ werden bestempeld.

Onder zijn bewind zijn opposanten vervolgd, demonstranten gedood en fundamentele rechten geschonden. Amnesty International en Human Rights Watch documenteerden gevallen van willekeurige arrestaties, martelingen en zelfs moorden door staatsagenten.

Trouw aan ‘De Krokodil’ Emmerson Mnangagwa

Toch koos Coventry ervoor om deel uit te maken van dit regime. Eerst als minister na de gewelddadige verkiezingen van 2018 en opnieuw na de frauduleuze stembusgang van 2023.

Haar verdediging van Mnangagwa’s regime is stuitend. Terwijl de Europese Unie en de Verenigde Staten sancties oplegden vanwege corruptie en mensenrechtenschendingen – Mnangagwa zelf staat sinds 2024 op de Amerikaanse Magnitsky-lijst – bagatelliseerde Coventry de problemen.

‘Elk land heeft uitdagingen’, zei ze over de verkiezingen van 2023. Die prees ze als een stap vooruit omdat ze ‘voor het eerst in decennia zonder geweld’ waren.

Ze zweeg echter over de moord op opposant Tinashe Chitsunge door aanhangers van Mnangagwa’s ZANU-PF-partij, een incident dat Amnesty International veroordeelde. Als minister werd ze bovendien bekritiseerd voor haar inefficiëntie. In 2022 werd ze zelfs uitgeroepen tot Zimbabwe’s slechtst presterende bewindsvoerder.

Hoe kan iemand die een repressief regime dient en geen schone handen heeft, geloofwaardig pleiten voor ‘zero tolerance voor corruptie en onethisch gedrag’, zoals Coventry beloofde bij haar verkiezing?

Kirsty Coventry delivers her acceptance speech after being elected as the 10th President of the International Olympic Committee, and the first female President in IOC history.



Loyaliteit aan macht, niet aan waarden

Coventry’s nauwe banden met Mnangagwa ondermijnen haar claim op politieke neutraliteit, een olympische kernwaarde. Haar verleden roept vragen op over haar integriteit: van de 100.000 dollar die ze in 2008 van Mugabe kreeg (deels aan liefdadigheid geschonken) tot haar aanwezigheid op ZANU-PF-bijeenkomsten in 2019.

Haar inzet voor kinderen via de KCA Swim Academy en HEROES is bewonderenswaardig, maar dit is geen leider die de olympische idealen van fairplay en universaliteit kan belichamen.

Haar carrière bewijst dat ze loyaal is aan machtige figuren – Mugabe, Mnangagwa, Bach, Ambani – eerder dan aan principes. Haar verkiezing tot de Atletencommissie in 2012 werd al overschaduwd door twijfelachtige acties: ze diende bezwaar in tegen twee concurrenten met meer stemmen, waardoor zij hun posities verloren.

De verkeerde leider op het verkeerde moment

Het IOC staat op een kruispunt. De wereld kijkt toe hoe het omgaat met geopolitiek, diversiteit en ethiek. Coventry’s benoeming als vrouw mag historisch zijn, ze is de verkeerde, controversiële keuze. Haar mooie woorden over duurzaamheid en inclusie blijven hol zolang ze vasthoudt aan Bach’s erfenis.

Is zij de voorzitter die olympische waarden moet verdedigen bij figuren als Trump en Poetin? Nee. Haar afhankelijkheid van Bach’s machinaties, haar zwakke visie en haar rol als ‘zacht gezicht’ van Zimbabwe’s dictatuur maken haar ongeschikt.

Het IOC verdiende beter dan een pion van de oude garde die de nobele idealen van sport verraadt.