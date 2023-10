Max Verstappen voor derde keer op rij wereldkampioen, na sprintrace in Qatar

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft zich zaterdagavond bij de sprintrace voor de Grote Prijs Formule 1 van Qatar, de zeventiende WK-manche van het seizoen, voor het derde jaar op rij tot wereldkampioen in de F1 gekroond.

De in België geboren Nederlander had in de sprintrace voldoende aan de opgave van zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez, zijn eerste achtervolger in de WK-stand, om zich nu reeds van de wereldtitel te verzekeren. Op dat moment waren er nog zeven ronden te rijden.

De zege in de sprintrace ging uiteindelijk naar Oscar Piastri. De Australiër van McLaren had eerder op zaterdag ook de pole voor deze sprintrace veroverd. Hij haalde het van Verstappen en zijn Britse ploegmaat Lando Norris.

Met drie wereldtitels op zijn naam komt Verstappen op gelijke hoogte met de Australiër Jack Brabham, de Brit Jackie Stewart, de Oostenrijker Niki Lauda, en de Brazilianen Ayrton Senna en Nelson Piquet. Die laatste is tevens de vader van zijn vriendin Kelly. Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn recordhouder met elk zeven stuks. In totaal zijn er elf F1-piloten met drie of meer wereldtitels.

De Grote Prijs van Qatar wordt zondag gereden. Vrijdag verzekerde Verstappen zich al van de pole, zijn tiende van het seizoen, de dertigste in totaal.

Dominant seizoen

Nadien zijn er nog de GP’s van de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi. Zo zeldzaam vroeg in het seizoen wereldkampioen worden presteerde eerder alleen de Duitse legende Michael Schumacher in 2002 in een Ferrari.

Verstappen was dit jaar ongekend dominant. Hij won dertien van de zestien Grote Prijzen en was ook de snelste in de sprintrace bij de GP van Oostenrijk. Slechts één keer stond hij niet op het podium. Dat was in de GP van Singapore, waar hij vijfde werd.