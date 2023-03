Hoe wereldkampioen formule 1 Max Verstappen zijn debuut maakte in de autosport

Als zestienjarige, vers uit de karts, maakte Max Verstappen in 2014 zijn eerste competitiemeters in de Florida Winter Series. Racen ging hand in hand met les in het klaslokaal, waarbij de Nederlander al snel met kop en schouders boven zijn medeleerlingen uitstak.

Max Verstappen, Lance Stroll, Nicholas Latifi en… Will Buxton? De grid voor de door Ferrari gerunde Florida Winter Series, begin februari 2014, mag er zijn, maar telt ook een paar vreemde eenden in de bijt. Buxton, een Brits journalist-presentator en tegenwoordig hét gezicht van de digitale kanalen van de F1, was zelf ook verbaasd dat Ferrari hem belde met de vraag of hij mee wilde racen. Als coureur is het al uniek een belletje uit Maranello te krijgen, laat staan als journalist. ‘Het was crazy.’

Buxton werkte destijds voor het Amerikaanse NBC, dat toen in de VS de uitzendrechten bezat, en werd op voorspraak van Ferrari’s toenmalige perschef Renato Bisignani uitgenodigd. “Hij had een auto gereserveerd voor journalisten. Hij vond dat een goede manier om media bij de Winter Series te betrekken en Ferrari te promoten.”

Als Ferrari belt, hoef je uiteraard niet lang na te denken. Niet gehinderd door enige autosportervaring stemde Buxton in met het Amerikaanse avontuur en stapte hij in een instapmodel formuleauto, vergelijkbaar met een toenmalige formule 4-bolide. Naast hem onder meer ‘echte’ rijders als de Canadese Belg Lance Stroll, die net als Max Verstappen net uit de karts kwam, en landgenoot Nicholas Latifi. De rest van het veld bestond uit bekende namen uit Europese opstapklassen. Daaronder, naast de Nederlander Dennis van de Laar, de Colombiaanse Tatiana Calderón en de Italianen Antonio Fuoco en Raffaele Marciello – samen met Stroll de delegatie uit de Ferrari Driver Academy, de talentenschool van de Scuderia.

Overwinteren in het zonnige Florida klinkt aantrekkelijk, maar de Miami Vice-vibes waren ver te zoeken toen de races tussen eind januari en medio februari werden afgewerkt. Het was qua weer echt een winterserie, vertelt Buxton. ‘Kil, winderig en nat’, zegt hij over zijn autosportdebuut op Palm Beach International Raceway, goed 100 kilometer benoorden Miami. De moerasstreek leent zich uitstekend tot swamp tours en een middagje jagen, maar herbergt ook een 3,2 kilometer lang asfaltlint: het jachtterrein van elf autosporttalenten en gelegenheidscoureur Buxton.

Elk raceweekend telde drie races, terwijl elke dag op dezelfde manier begon. Buxton: ‘Met een intense training onder toeziend oog van Andrea Ferrari, de trainer die nu met Charles Leclerc werkt.’ Het was meer dan wat zweten. ‘Het was echt een soort bootcamp.’ Niet alleen wat de fysieke arbeid betreft, overigens. ‘Daarna ging je het klaslokaal of de simulator in, of de baan op.’

De meeste coureurs zijn normaal niet makkelijk het klaslokaal in te krijgen, maar op last van Ferrari was dat na elke sessie vaste prik. ‘Alle gegevens waren openbaar, dus werd van iedereen de rondjes over elkaar gelegd. Zo kon je precies zien wie wanneer op het gas ging, hoe je een bocht aansnijdt, noem maar op. Enorm leerzaam’, stelt Buxton.

Eén jochie stak al snel boven de rest uit. ‘Het was al vrij snel duidelijk dat Max Verstappen dingen deed die anderen niet konden.’ Hoewel het er allemaal relatief gemoedelijk aan toeging, streek Max wel wat jongens tegen de haren in, zo herinnert Buxton zich. ‘Hij ging niet alleen eerder op het gas en ging met meer snelheid de bochten in – de rest wist niet hoe hij het deed -, hij reed ook nog echt als een karter. Hij slipstreamde mensen bijvoorbeeld door echt vól op de achtervleugel te zitten. Je kon zelfs al zien wat later in de formule 1 “de Verstappenverdediging” werd genoemd: niet op de racelijn rijden, maar in het midden zodat hij voor een bocht minder afstand hoefde af te leggen om snel de binnen- of buitenkant af te dekken.’

Vader Jos Verstappen polst nog even bij zoon Max voor die aan een van zijn eerste races in de Florida Winter Series begint. © Verstappen.com

Sommige collega’s vonden dat gevaarlijk, Buxton niet. ‘Als hij nu over de baan zou slingeren, oké. Maar hij kon de deur gewoon telkens snel dichtgooien. Voor Max, die net uit de karts kwam, was dat heel normaal, maar de formule 3-jongens waren dat niet gewend.’ Er ontstond in Florida zelfs, beweert Buxton, een rivaliteit tussen Verstappen en de meer ervaren Antonio Fuoco. ‘Zonder te overdrijven: ze haatten elkaar op dat moment.’

Rivaliteit

Hoewel Verstappen niet het makkelijkste eerste weekend had op de nabijgelegen Sebring International Raceway, bewees hij dat meteen in de eerste race in Palm Beach, waar hij in Fuoco’s versnellingsbak als tweede finishte en in race drie zelfs met de zege aan de haal ging – zijn allereerste autosportzege, dus. Dat de Nederlander zo snel was, kwam voor niemand als een verrassing. Zijn reputatie was hem voorafgegaan. ‘We hadden allemaal van hem gehoord, hadden de kartvideo’s gezien en kenden de headlines van zijn kartsuccessen. We wisten al dat hij bijzonder was.’

Dat Verstappen geen dertien-in-een-dozijncoureur is, bewees hij ook in Florida meteen op het circuit. ‘Dat zag je ook aan hoe de andere jongens op hem reageerden.’ Met de neus op de feiten gedrukt worden, was dat voor sommigen zelfs ontnuchterend. Buxton noemt geen namen, maar: ‘Coureurs zullen nooit toegeven dat een ander beter is. Ze geloven allemaal dat ze de beste zijn. Maar toch, als de data van Max werden bekeken in het klaslokaal, zag je bij sommige jongens de schouders een beetje zakken. Met zo’n blik van: f*cking hell, dit joch doet iets wat ik niet kan.’

Als tot gastcoureur gebombardeerde journalist stond Buxton er natuurlijk wat anders in dan de profs. Bij hem was geen sprake van jaloezie, al was ook hij enigszins geïmponeerd door Verstappen. ‘Max was heel jong en een aardige gast, warm en vriendelijk, maar ik was toch een beetje nerveus als ik met hem praatte. Er hing zelfs als tiener al zo’n aura om hem heen. Van sommige mensen vraag je je vooraf af: hoe zullen ze zijn? Maar Max was heel cool en relaxed. Ik heb een leuke foto van mijzelf en Max waarop we gewoon voor de garage staan te lachen en praten. Dat was het ook: hij was zestien, hij genoot gewoon van zijn eerste stappen in de autosportwereld.’

Voor Buxton was het na zijn drie optredens in Palm Beach klaar, met een beste finish van tiende op twaalf deelnemers. De rest van de ‘klas’ trok naar de NASCAR-tempel Homestead, waar het inmiddels wel zonnig was. De 46.000 stoeltjes bleven leeg voor het winterse nummer in de opleidingsklasse, maar het spektakel was er niet minder om. Verstappen pakte twee podiumplekken in de eerste drie races op Homestead en won de laatste van uiteindelijk zes races op het binnenterrein van de oval met een fotofinish (slechts vier duizendste van een seconde verschil) van Latifi. Een kampioenschapsstand werd niet bijgehouden, aangezien de Winter Series geen officieel kampioenschap waren en om het leren ging.

Oversized overhemd

De eerstvolgende keer dat Buxton Verstappen tegen het lijf liep, was later dat jaar in de formule 1-paddock op Spa-Francorchamps. Het leven van Verstappen was intusse flink veranderd. Hij was in 2014 druk bezig met een ijzersterke rookiecampagne in de formule 3 én had zelfs al een formule 1-contract op zak. ‘Ik weet nog dat hij daarvoor, voor hij bij Red Bull tekende, enkele keren in de paddock was geweest. Max liep er dan bij zoals wij allemaal als tieners deden als je denkt je netjes te kleden: met een overhemd dat een paar maten te groot is en dat je in je jeans propt om er netjes uit te zien. Hij had toen meetings met Mercedes en Red Bull zonder dat iemand hem lastigviel.’

Eenmaal in Red Bulltenue in de paddock stond Verstappen onmiddellijk helemaal in de belangstelling. Buxton: ‘Ik weet nog dat ik met mijn cameraman naar hem toeliep en zei: “Hé, hoe gaat het, kunnen we een interviewtje doen?” Hij zei: “Tuurlijk.” Ik denk niet dat ik dat had kunnen doen als ik hem niet al had gekend uit Florida. Al was het maar omdat hij me daardoor niet als een bedreiging zag.”

Dat het sindsdien alleen maar nóg harder is gegaan met Verstappen, is nooit een verrassing geweest voor Buxton. ‘Er bestond nooit enige twijfel over dat hij een absolute topper zou worden.’ Sterker nog: ‘Het was vanaf het begin duidelijk dat Max een gamechanger zou zijn. Hij heeft de hele formule 1 veranderd, én de manier waarop we naar de formule 1 kijken.’

Uit FORMULE 1 Magazine