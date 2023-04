F1: Pérez wint sprintrace en verkleint achterstand op Verstappen

Sergio Pérez (Red Bull) heeft zaterdag de sprintrace voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan gewonnen. Op het Baku City Circuit hield de Mexicaan Charles Leclerc (Ferrari) en zijn teamgenoot Max Verstappen achter zich. Daardoor pakte Pérez het maximum van negen punten als winnaar van de sprintrace en de snelste ronde.

De voor het eerst dit seizoen van op poleposition gestarte Leclerc en Pérez waren van bij de start goed weg. Daarachter kreeg Max Verstappen het gezelschap van George Russell (Mercedes). De Nederlander raakte lichtjes de muur en moest zijn plaats afstaan. Doordat ook de Japanner Yuki Tsunoda (AlphaTauri) de muur ramde, kwam de safetycar op het circuit. Bij de herstart heroverde Verstappen zijn derde plek. In de achtste ronde ging Pérez met de hulp van DRS op het rechte stuk op en over de Monegask van Ferrari, die de Nederlander nog net kon afhouden in de strijd om de tweede plaats.

In de WK-tussenstand nadert Pérez (62 punten) tot op dertien punten van Verstappen (75 punten), die twee van de eerste drie GP’s won.

Nieuwe format voor sprintrace

De Grote Prijs van Azerbeidzjan is de eerste GP dit jaar met een sprintrace. Het opzet voor zo’n weekend met een sprintrace werd afgelopen dinsdag nog aangepast, waardoor het hele raceweekend er anders uitziet dan gewoonlijk. In het nieuwe format is er voor het eerst een kwalificatie voor de sprintrace, de zogeheten sprint shootout. Daarin klokte Charles Leclerc de snelste tijd van alle rijders.

Leclerc verzekerde zich vrijdagnamiddag al van de poleposition in de GP van zondag met winst in de reguliere kwalificaties. Zondag start de Grote Prijs van Azerbeidzjan om 13 uur.