De sprint shootout: alweer een poging om de formule 1 aantrekkelijker te maken

Een gewone kwalificatie voor de grands prix blijkt niet meer spannend genoeg. Daarom presenteert de formule 1, na het experiment met de sprint race, nu ook een sprint shootout.

In het leven zijn er geen zekerheden, behalve dat Red Bull Racing in de formule 1 sinds vorig seizoen met ijzeren hand regeert. Sergio ‘Checo’ Pérez mocht afgelopen weekend in Azerbeidzjan zijn tweede grand prix van het seizoen op zijn naam schrijven. Dat brengt hem op gelijke hoogte met wereldkampioen en teamgenoot Max Verstappen. Daarbovenop won de Mexicaan ook de sprint race. Die werd voor het eerst voorafgegaan door een sprint shootout (gewonnen door Ferrari-rijder Charles Leclerc). Een nieuwigheidje dat raceweekends spannender moet maken.

Het eindklassement is nu al te voorspellen: de titelstrijd bij de coureurs zal tussen Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez gaan. Red Bull won tot nu toe alle grands prix en laat de concurrentie ver achter zich. Maar zonder al te veel concurrentie wordt het natuurlijk saai voor het grote publiek. Daarnaast kreeg de FIA, de Fédération Internationale de l’Automobile, in het verleden al kritiek te verduren op de ‘saaie’ kwalificaties voor de race.

Sergio ‘Checo’ Pérez snelde met zijn RB19-bolide naar de overwinning in de sprint race én in de grand prix van Azerbeidzjan . © Getty

Nu Mercedes AMG Petronas de voorbije twee seizoenen slechts een schim is van het vroegere Mercedes, lijken de prijzen al verdeeld. Daarom moest de FIA actie ondernemen om de sport nieuw leven in te blazen en aantrekkelijker te maken bij het grote publiek. Dat deden ze door sprint races in het leven te roepen.

Experimenteren

De formule 1 maakte voor het eerst kennis met sprint races in het seizoen 2021. Tijdens drie races (Groot-Brittannië, Italië en Brazilië) werd er geëxperimenteerd met het nieuwe format, net als in 2022 (Italië, Oostenrijk en Brazilië ). De sprint races moesten de kwalificaties voor de eigenlijke grand prix spannender maken. De kwalificaties met drie pogingen om het snelste rondje te rijden (Q1, Q2, Q3), dat recht geeft op een start in poleposition, maakten uitzonderlijk plaats voor een ingekorte race van ongeveer een derde van de raceafstand.

In de ‘gewone’ kwalificaties probeerden de coureurs zonder obstakels het snelste rondje neer te zetten, in de sprint races moesten ze al voor de grand prix onderling uitvechten wie op welke plek mocht starten. Dat zorgde niet meteen voor de nodige extra aandacht en bracht voor de teams zelfs onnodige risico’s met zich mee. Waarom zouden zij het risico nemen om tijdens een kwalificatie een auto in de prak te rijden voor een goede startpositie?

Succesformule gevonden(?)

Nu het seizoen 2023 stilletjes aan op toerental begint te raken, lijken de FIA en de teams er almaar meer van overtuigd dat het concept van sprint races toch werkt. Er zullen er dubbel zoveel races (in Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten en Brazilië) plaatsvinden als vorig jaar, alleen werd er nog wat gesleuteld aan het format.

Om ervoor te zorgen dat de teams het onderste uit de kan halen worden de raceweekends simpelweg opgesplitst in twee races. Op vrijdagavond is er nog altijd een kwalificatiesessie, om te bepalen wie van polepositie start in de grand prix. Dat gaat wel ten koste van een oefensessie.

Op zaterdag wordt dan voor een eerste keer geracet. In de voormiddag nemen de coureurs deel aan sprint shootouts. Die bepalen de startposities voor de sprint race, die later op de dag verreden wordt, en volgen hetzelfde principe als ‘normale’ kwalificaties: coureurs proberen de snelste tijd neer te zetten. De shootouts hebben dus niets te maken met de startpositie van de coureurs in de échte grand prix.

Op zaterdagmiddag is er vervolgens de eigenlijke sprint race. Daarin nemen de coureurs het over een derde van de totale afstand van de grand prix (zo’n honderd kilometer) tegen elkaar op. Waar de sprint race in voorgaande seizoenen diende om de startpositie op de grid te bepalen, kunnen er nu punten voor het kampioenschap mee verdiend worden.

De winnaar van de sprint race krijgt acht punten boven op het aantal punten dat hij behaalt tijdens de grand prix, die op zondag wordt verreden. De tweede krijgt zeven punten, de derde krijgt er zes enzovoort. Het enige verschil met de ‘grote’ race is dat er minder punten te verdienen zijn en dat enkel de eerste acht coureurs punten krijgen. Bij een grand prix krijgen de eerste tien punten.