Bokslegende George Foreman op 76-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse bokslegende George Foreman is op 76-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn familie vrijdag bekend via sociale media. Foreman kroonde zich tijdens zijn carrière twee keer tot wereldkampioen bij de zwaargewichten en bokste ook enkele van de beroemdste wedstrijden in de geschiedenis van de sport, onder meer tegen Muhammad Ali.

George Foreman is een van de bekendste boksers uit de vorige eeuw. In 1968 werd hij in Mexico-Stad olympisch kampioen bij de zwaargewichten, vervolgens veroverde hij in 1973 de wereldtitel, na een spraakmakende kamp tegen Joe Frazier.

Die wereldtitel moest hij een jaar later reeds afstaan aan Mohamed Ali, na een legendarisch gevecht in de toenmalige Zaïrese hoofdstad Kinshasa, dat later bekend zou worden als ‘The Rumble in the Jungle’.

Foreman zette in 1977 op 28-jarige leeftijd een eerste keer een punt achter zijn carrière, maar keerde tien jaar later terug in de ring. De Amerikaan kroonde zich in 1994 met zijn 45 lentes tot oudste wereldkampioen ooit door de titels in de WBA en de IBF in Las Vegas over te nemen van zijn landgenoot Michael Moorer. Het record werd in 2011 verbroken door de 46-jarige Amerikaan Bernard Hopkins.

Foreman vocht en verloor zijn laatste gevecht op 22 november 1997. Hij zette toen definitief een punt achter 76 overwinningen (68 door KO) en 5 nederlagen (1 door KO).