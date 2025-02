‘The king of charge’: geen enkele NBA-speler incasseert beter dan de Belg Toumani Camara

De Belg Toumani Camara kan als de beste in de hele NBA letterlijk tegen een flinke stoot.

Jonas Creteur gaat op zoek naar een markant cijfer van de sportweek.

Hoewel het All Star Game in de NBA door de slappe, ‘no defense’-vertoningen van de laatste jaren veel van zijn aantrekkelijkheid heeft verloren, blijft een selectie voor een van de teams een prestigieus streepje op het palmares van een speler.

Dat geldt ook voor de rookies, spelers die bezig zijn aan hun eerste NBA-seizoen, of voor spelers die hun tweede campagne afwerken. De besten onder hen mogen op vrijdagavond, voor het All Star Game, meedoen aan de Rising Stars Challenge.

Toumani Camara, die vorig seizoen als tweede Belg ooit in de NBA debuteerde, mag vrijdag als eerste landgenoot meedoen aan die exhibitiematchen – weliswaar als vervanger van een geblesseerde speler. Dat hij aanvankelijk niet tot de selectie behoorde, stuitte bij insiders op onbegrip. De 24-jarige ‘forward’ heeft zich bij de Portland Trailblazers ontpopt tot een onmisbare pion, met name in de verdediging. Zowat elke match probeert hij de beste speler van de tegenpartij te stoppen.

Dat lukt hem vaak bijzonder goed. Door uitschieters, zoals zijn blockshot op Paolo Banchero, de vedette van Orlando, die gretig gedeeld werd op sociale media. Maar vooral door zijn continue druk als verdediger. Zo beperkte hij vorige week de spelverdeler van Indiana, Tyrese Haliburton, tot drie shots, waaruit die 0 punten scoorde – erg zeldzaam voor Haliburton.

Camara beschikt over een ijzeren conditie en over snel voetenwerk, heeft lange armen – een spanwijdte van 2,15 meter voor een lengte van 2,01 meter – en kan heel snel hoog springen, bij de tien besten van de NBA. Naast die fysieke kwaliteiten is hij ook een pitbull op het terrein.

Zijn coach Chauncey Billups noemde de Belg al vaak ‘the heart and soul’ van Portland. ‘In de verdediging draait het om inzet en wilskracht, hoeveel je bereid bent om je lichaam op het spel te zetten’, vertelde Camara eind december aan NBA.com.

Dat artikel ging over een opmerkelijke statistiek: het aantal aanvallende fouten dat hij dit seizoen heeft afgedwongen bij tegenspelers. Vaak door zich heel vlug onder de korf te posteren, stil te staan met twee voeten naast elkaar en iemand tegen zich aan te laten botsen.

Als een kolos van ver boven de 100 kilo tegen je aan knalt, kan dat pijnlijk zijn, maar daarvoor schrikt Camara niet terug. Tot afgelopen maandag stond hij zelfs helemaal boven aan de NBA-ranking van ‘charges drawn’, met 24 stuks of 0,43 per match.

Of hoe hij als de beste van de ruim 500 spelers in de NBA tegen een stootje kan. En dat vooral ook wil kunnen.