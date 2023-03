Thiam grijpt Europese titel vijfkamp in nieuw wereldrecord

Nafissatou Thiam heeft vrijdag in Istanboel haar Europese titel in de vijfkamp verlengd. Ze deed dat op imposante wijze in een nieuw wereldrecord. Met een afsluitende 800 meter in 2:13.60, een persoonlijk record, bracht ze haar puntentotaal op 5.055 punten. Het vorige wereldrecord stond sinds maart 2012 met 5.013 punten op naam van de Oekraïense Nataliya Dobrynska.

Thiam moest nog alles uit de kast halen om Adrianna Sulek van het goud te houden. Met 5.014 punten bleef die ook net boven het oude wereldrecord. De 23-jarige Poolse won de 800 meter in 2:07.17 en had heel even het wereldrecord in handen, tot Thiam zes seconden later als vierde finishte, net voor Noor Vidts, vijfde in 2:14.52. Met een totaal van 4.823 punten mocht wereldkampioene Vidts het brons gaan ophalen.

Thiam startte haar kampioenschap met een evenaring van haar persoonlijk record (8.23) op de 60 meter horden. Ze sprong vervolgens over 1m92 en verbeterde haar persoonlijk record in het kogelstoten tot15m54. Met een sprong van 6m59 hield ze het wereldrecord in het vizier. Vidts liep de 60 meter horden in 8.21, sprong over 1m83, stootte de kogel 14m12 ver en sprong 6m55 ver.

Na 2017 en 2021 is het de derde Europese vijfkamptitel voor de 28-jarige Thiam. In de zevenkamp is ze tweevoudig olympisch- (2016 en2020), tweevoudig wereld- (2017 en 2022) en tweevoudig Europees (2018 en 2022) kampioene.

Thiam glundert na goud en WR: “Je hebt van die dagen dat het er allemaal uitkomt”

Nafi Thiam verlengde vrijdag in Istanboel haar Europese indoortitel in de vijfkamp met een nieuw wereldrecord (5.055 punten). “Je hebt van die dagen dat het er allemaal uitkomt en vandaag was zo’n dag”, glunderde ze na afloop in de mixed zone van de Ataköy Arena.

“Ik ben supertevreden”, stak de kersverse Europees kampioene van wal. “Ik voelde me prima en had goede trainingen achter de rug. Er speelden vandaag ook geen pijntjes op en ook de 800 meter ging prima. Ik kan bijna niet geloven hoe vlot het is gegaan. Het doet ook deugd om te beseffen dat er bij mij nog ruimte voor progressie was, zoals het wereldrecord aantoont.”

“Het wereldrecord speelde aanvankelijk niet door mijn hoofd maar gaandeweg begon ik eraan te denken. Het hoogspringen zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn, zo bedacht ik me, maar toen ik nadien ook scoorde in het kogelstoten voelde ik dat het mogelijk was. Ik moet ook mijn sterke concurrenten feliciteren, zij stuwden me naar een hoger niveau”, besloot Thiam, die zich de voorbije tijd in Zuid-Afrika klaarstoomde onder de vleugels van Michael Van der Plaetsen, die Roger Lespagnard als coach opvolgde.

“Een frisse wind doet soms deugd. Het laat je stappen vooruit zetten.”

Noor Vidts blij met brons: ‘Was vijfkamp van zeer hoog niveau’

Noor Vidts veroverde vrijdag op het EK indooratletiek in Istanboel de bronzen medaille op de vijfkamp. Nafi Thiam greep in een wereldrecord het goud. “Ik ben ontzettend blij met deze medaille”, reageerde de Vilvoordse.

“Ik denk dat ik er een hele goede meerkamp heb opzitten”, verklaarde Vidts in de catacomben van de Ataköy Arena. “Ik ben heel tevreden en ontzettend blij met deze medaille. Het podium stond voor het afsluitende nummer al zo goed als vast maar ik heb toch nog mijn best gedaan. Over het algemeen was dit een vijfkamp van een zeer hoog niveau, met een mooi podium. Ik denk dat de fans in het stadion zich niet verveeld hebben.”

Vidts zag ook hoe Thiam met een wereldrecord goud veroverde. “Een hele knappe prestatie van Nafi. Ik wist dat ze dit in haar mars had maar chapeau om het zo af te maken.”