Karel Sabbe loopt als eerste Belg “zwaarste ultraloop ter wereld” uit

Karel Sabbe heeft de ‘Barkley Marathons’, die bekendstaat als de zwaarste ultraloop ter wereld, tot een goed einde gebracht. Hij is de eerste Belg die in dat exploot slaagt.

De ‘Barkley Marathons’ is een jaarlijkse loopwedstrijd waarbij de deelnemers binnen de 60 uur 160 kilometer moeten afleggen (vijf lussen van telkens 32 kilometer), met 18.000 hoogtemeters, in het Amerikaanse Tennessee. Daarbij krijgen ze alleen een kaart en een kompas mee.

Voor de editie van dit jaar wisten volgens verschillende media in 35 jaar tijd maar een 15-tal lopers het einde te halen. De laatste keer dat er iemand de ultraloop uitliep, was in 2017. Dit jaar kwamen daar in een klap drie finishers bij: de Fransman Aurélien Sanchez, de Amerikaan John Kelly en Karel Sabbe. Al was het erg nipt voor de Belg: hij finishte in 59 uur, 53 minuten en 33 seconden, en had dus amper zesenhalve minuut overschot op de deadline.

Het was de derde keer dat de tandarts uit het West-Vlaamse Anzegem deelnam aan de ‘Barkley Marathons’. Een vorige keer werd hij nog na hallucinaties uit koers gehaald.

Een tweede Belg die aan de ultraloop was gestart, Thomas Van Woensel, haalde de eindmeet niet. Dat geldt trouwens voor nog 36 andere lopers, want veertig moedigen waren dinsdag aan de start verschenen.