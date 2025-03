Nog acht doelpunten is Aleksandr Ovetsjkin (39) verwijderd van het doelpuntenrecord van de Canadese legende Wayne Gretzky in de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL. De Rus wordt bejubeld om zijn palmares, maar krijgt ook kritiek te verduren. Op de profielfoto van zijn Instagramaccount poseert hij nog altijd met ‘zijn’ president Vladimir Poetin, die hij altijd heeft gesteund.

Toen de Canadees Wayne Gretzky, algemeen beschouwd als de beste ijshockeyspeler ooit, op 29 maart 1999 zijn 894e en laatste goal in de NHL scoorde, was dat een record waarvan weinigen dachten dat het ooit gebroken zou worden.

Bij 26 jaar later is de vraag niet langer of het record zal sneuvelen, maar wel wanneer. Aleksandr Ovetsjkin staat na zijn recentste match op 13 maart op 886 doelpunten. Nog acht te gaan om Gretzky te evenaren, nog negen om hem te passeren in de all-timeranking.

Op basis van zijn gemiddelde dit seizoen (33 goals in 50 matchen) zou ‘The Great 8’ – refererend aan zijn rugnummer – het record van ‘The Great One’ verbeteren in de 11e van de resterende 16 matchen.

Indien het dit seizoen toch niet meer lukt voor de left wing van de Washington Capitals, dan kan het nog altijd in zijn 21e campagne in de NHL. Zonder een blessure – half november brak de Rus zijn kuitbeen – was Gretzky’s record zelfs al gesneuveld.

Volgens Amerikaanse media zal de Canadees zijn waarschijnlijke opvolger achternareizen zodra Ovetsjkin vier doelpunten van zijn record verwijderd is, zodat hij zeker in de tribune zit als het zover is.

Alex Ovechkin is just nine goals away from Wayne Gretzky’s record now 👀



🎥: @Sportsnet pic.twitter.com/F81c54PWBO — The Sporting News (@sportingnews) March 9, 2025



Geen verbanning uit de NHL

Dat Ovetsjkin überhaupt nog mág spelen in de Amerikaanse NHL lijkt vreemd. Veel Russische sporters worden vanwege de oorlog in Oekraïne nog altijd geweerd uit internationale competities. Of mogen, zoals op de Olympische Spelen in Parijs, alleen deelnemen onder een neutrale status, zonder enige verwijzing naar Rusland.

In de NHL, een afgesloten league die losstaat van de Internationale IJshockeyfederatie, is dat niet het geval: een zestigtal Russen zijn er aan de slag, met voorsprong het grootste aantal in alle internationale sportcompetities. Veel van hen behoren tot de beste ijshockeyspelers ter wereld. Die maken de competitie aantrekkelijker, en brengen dus meer geld in het laatje voor de NHL.

Aleksandr Ovetsjkin is, gezien zijn staat van dienst, een van de grootste vedetten in de NHL. In zijn thuisland Rusland, waar ijshockey ook bijzonder populair is, wordt hij zelfs als een halfgod beschouwd.

Aleksandr Ovetsjkin is de topschutter bij de Washington Capitals, waarvoor hij al zijn hele carrière speelt. © Getty Images

Toch heerst er ook veel controverse rond zijn figuur. Ovetsjkin heeft in het verleden vaak sympathie getoond voor Vladimir Poetin, met wie hij een vriendschapsband ontwikkelde. Een foto van hem en de Russische president gebruikt hij zelfs nog altijd voor zijn Instagramprofiel.

#IAmWithPoetin

De band tussen de 39-jarige Ovetsjkin, een trotse nationalist, en Poetin begon al in de vroege jaren 2000 toen Ovetsjkin opkwam als een van de grootste ijshockeytalenten van Rusland. Poetin zelf, een fervent ijshockeyliefhebber, was niet alleen een vroege bewonderaar van Ovetsjkins kwaliteiten, maar ook een voorvechter van de promotie van sport en fysieke cultuur in Rusland.

In 2008 maakte Ovetsjkin zijn steun voor Poetin expliciet door te zeggen dat hij zijn president bewonderde. Zes jaar later kwam er meer kritiek. Na de annexatie van de Krim door Rusland, die internationaal sterk werd veroordeeld, lanceerde hij de campagne ‘#IAmWithPoetin’ op Instagram.

Ovetsjkin postte onder meer een foto van zichzelf met een bord waarop de hashtag stond en verklaarde dat hij achter Poetin stond.

Volgens de Rus was zijn steun een persoonlijke zaak en niet noodzakelijkerwijs politiek. Hij benadrukte dat hij geen politieke expert was, maar dat hij de vastberaden manier waardeerde waarop Poetin Rusland weer op het wereldtoneel had gepositioneerd en minder afhankelijk van het Westen had gemaakt.

Team Poetin

In november 2017, in de aanloop naar de Russische presidentsverkiezingen, lanceerde Ovetsjkin op sociale media ook het ‘Poetin-team’. Het idee daarachter was om een beweging van mensen op te starten die Poetin en de positieve houding in de Russische samenleving promootten.

Ovetsjkin deelde foto’s van zichzelf met de Russische president en gaf in interviews aan dat zijn steun voor Poetin vanzelfsprekend was.



Ovetsjkin heeft de Russische president ook meer dan eens als inspiratiebron geprezen en zelfs beschreven als een vaderfiguur. Ze ontmoetten elkaar meerdere keren, bij formele huldigingen na een kampioenschap, maar ook bij informele gelegenheden.

Ovetsjkin en Poetin zouden met elkaar hebben gesproken over de staat van de Russische sport en de verbetering van de sportinfrastructuur. In 2016 kreeg de ijshockeyspeler ook een cadeau van zijn president toen hij in het huwelijksbootje trad.



De meeste ophef creëerde Ovetsjkin net na de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022. Terwijl veel sporters hun afschuw uitspraken, zei de speler van de Washington Capitals dat hij zich niet wilde mengen in de politiek, dat hij tegen oorlog was en hoopte op vrede. Toch herhaalde hij zijn steun voor Poetin, wat hem op veel negatieve reacties kwam te staan.

In de politiek?

Met het nakende doelpuntenrecord in de NHL in zicht is daar nu minder sprake van, maar helemaal zal de controverse niet verdwijnen. Er wordt zelfs al gespeculeerd over Ovetsjkins toekomst, nadat hij een punt heeft gezet achter zijn ijshockeycarrière.

De ondernemersgezinde Ovetsjkin, die onder meer aandeelhouder is van een restaurantketen in Moskou, zou zijn businessimperium in zijn thuisland kunnen uitbreiden. Gezien zijn relatie met Poetin, zijn grote charisma en zijn immense populariteit voorspellen analisten hem zelfs een belangrijke rol in de Russische politiek.

Maar eerst Gretzky’s record verbeteren, voor de ogen van miljoenen Amerikaanse en Canadese ijshockeyfans. Waarop iemand in Moskou hem uitgebreid zal bewieroken, als ambassadeur van de grote Russische natie.