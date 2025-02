Golfer Thomas Detry (32) behaalde op de Phoenix Open zijn eerste toernooizege op de Amerikaanse PGA Tour. Hoeveel is die overwinning sportief en financieel waard?

In het golf zijn er drie grote ‘tours’: de DP World Tour, de Amerikaanse PGA Tour en sinds 2022 de Saudische LIV Golf Tour, die voor vele miljoenen dollars grote namen weglokte uit de twee andere competities. Toppers als Jon Rahm, Joaquin Niemann, Sergio Garcia, Brooks Koepka, Dustin Johnson en Patrick Reed verlieten zo de PGA Tour. Ook onze landgenoot Thomas Pieters sloot zich in 2023 aan bij de LIV Golf Tour.

Sinds de opsplitsing nemen alleen op de vier ‘majors’ (de Masters, de US PGA Championships, de US Open en de British Open) alle wereldtoppers het tegen elkaar op.

Daaronder blijft de Amerikaanse PGA Tour de hoogst aangeschreven competitie. Ze bestaat dit jaar uit 46 toernooien, waaronder de vier ‘majors’, acht ‘signature events’ en drie play-offevents.

Hoe hoog moeten we een zege op de PGA Tour inschatten?

De Phoenix Open in Scottsdale, waar Thomas Detry won, is een ‘gewoon’ toernooi op de PGA Tour. Het staat wel bekend om zijn zestiende hole, waar een stadion van 18.000 plaatsen rond is gebouwd. Dat creëert er telkens een zinderende sfeer.

Dit jaar namen drie spelers uit de top tien van de World Ranking deel aan de Phoenix Open: nummer één Scottie Scheffler, Hideki Matsuyama en Wyndham Clark. Verder nog vijf spelers uit de top twintig en zeven spelers uit de top dertig. Een mooi deelnemersveld, met die nuance dat de toppers uit de LIV Golf Tour geen punten kunnen verdienen voor de World Ranking en laag geklasseerd staan.

Opvallend is dat slechts drie van de in totaal vijftien spelers uit de top dertig in de top tien eindigden van de Phoenix Open 2025. Nummer één van de wereld, Scottie Scheffler, werd na een slechte laatste ronde zelfs pas 25e.

Al even opmerkelijk is de voorsprong waarmee Thomas Detry won: met zeven ‘strokes’. Sinds het toernooi in 1987 naar Scottsdale verhuisde, hebben slechts twee golfers met een grotere marge (acht slagen in 2001 en elf slagen in 1997) de eindzege op zak gestoken.

De Brusselaar is ook pas de derde Europeaan sinds de eerste editie van het toernooi in 1932 die de Phoenix Open op zijn naam kon schrijven. De laatste was de Zweed Jesper Parnevik in 1998.

Hoe hoog scoort de zege van Thomas Detry in de ranking van beste Belgische golfprestaties?

Voor Thomas Detry was het zijn eerste zege ooit als profspeler op de drie belangrijkste ‘tours’. Hij won in 2016 de Bridgestone Challenge in de kleinere Challenge Tour en met Thomas Pieters in 2018 de World Cup of Golf, maar dat telde niet als een officieel evenement.

Tot twee jaar geleden was hij vooral actief op de DP World Tour. Daar verdiende de Belg een PGA Tour-card voor het seizoen 2023. De Brusselaar werd voor zijn jarenlange geduld beloond met een toernooizege in Scottsdale, bovendien als eerste Belg ooit die een event op de PGA Tour won.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Detry trok zo de lijn van vorig voorjaar door, toen hij als tweede eindigde op de Texas Children’s Houston Open (zijn beste resultaat voor 2025 op de PGA Tour), als vierde op het ‘signature event’ Pebble Beach Pro-Am en als vierde op de US PGA Championships (zijn beste resultaat op een ‘major’).

Geen van die resultaten leverde echter zo veel punten op voor de World Ranking als zijn zege in de Phoenix Open: 59,33.

Ook Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts konden op één toernooi nooit dat aantal punten bijeensprokkelen. Pieters behaalde in 2022 met zijn zege op de Abu Dhabi HSBC Championship in de DP World Tour 46 punten en met zijn tweede plaats op de Genesis Open in 2017 (zijn beste resultaat op de PGA Tour) 33 punten. De zege van Colsaerts op de World Match Play Championships in 2012 was goed voor 34 punten.

Hoeveel verdiende Thomas Detry met zijn zege?

Op de vier ‘majors’ in het golf is de prijzenpot het grootst. Dit jaar zal die stijgen tot 21 à 22 miljoen dollar. Kort daarachter volgen de ‘signature events’ van de PGA Tour waar 20 miljoen dollar op het spel staat. In de andere toernooien kunnen de topgolfers in totaal 8,5 à 9,5 miljoen dollar opstrijken. In de Phoenix Open was dat 9,2 miljoen dollar, of 8,9 miljoen euro.

1,656 miljoen dollar of 1,6 miljoen euro daarvan ging naar winnaar Thomas Detry. Bijna het dubbele van zijn beste prestatie voor deze Phoenix Open: 877.500 dollar, of 850.000 euro op de Pebble Beach Pro Am in 2024.

Winning with family 🥹



A moment @TomDetry will never forget. pic.twitter.com/ayGfYhcyur — PGA TOUR (@PGATOUR) February 10, 2025



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het is ook het hoogste bedrag ooit dat een Belgische golfer na een toernooi op zijn bankrekening zag verschijnen. Het record stond op naam van Thomas Pieters, die 1,2 miljoen euro kreeg voor zijn zege in de Abu Dhabi HSBC Championship in 2022.

Meer zelfs: van alle Belgische topsporters verdiende alleen Kim Clijsters ooit net iets meer met een toernooizege. Voor winst op de Australian Open 2011 ontving ze 2,2 miljoen Australische dollar, in de wisselkoers van toen was dat zo’n 1,63 miljoen euro. En gezien de inflatie ook meer waard dan 1,63 miljoen euro vandaag.

In 2005 kreeg Clijsters voor haar zege op de US Open 1,1 miljoen dollar, in de wisselkoers van toen was dat 885.000 euro. De Limburgse kon dat bedrag bovendien verdubbelen met eindwinst in de United States Tennis Association’s Open Series, een reeks van tien toernooien in de VS, waardoor ze zo 2,2 miljoen dollar of 1,77 miljoen euro opstreek.

Daarna is geen Belgische tennisser nog in de buurt gekomen. Ook David Goffin kon nooit meer dan een miljoen euro opstrijken. Zijn grootste cheque lag klaar na de ATP Finals in 2017, waar hij de finale verloor: 987.000 euro.

In andere individuele sporten ligt het prijzengeld veel lager dan in tennis of golf.

Wat levert de zege sportief op?

Thomas Detry schuift op naar de tweede plaats in de FedExCup (de ranking van de PGA Tour).

Nog belangrijker: hij stond voor de Phoenix Open op de 58e plaats op de World Ranking. Met zijn zege springt hij naar een 22e stek, de hoogste plaats ooit voor een Belg. Thomas Pieters bereikte in augustus 2017 de 23e plaats, Nicolas Colsaerts stond in mei 2012 op de 32e stek.

Door zijn hoge ranking is Detry verzekerd van deelname aan zijn eerste Masters-toernooi in Augusta, in april, en van deelname aan de drie andere ‘majors’ in 2025. Ook zijn PGA Tour-card voor de komende twee jaar heeft hij zo veiliggesteld.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bovendien stijgen zijn kansen om geselecteerd te worden voor het Europese team dat eind september zal deelnemen aan de prestigieuze Ryder Cup, de tweejaarlijkse strijd tussen Team USA en Team Europe. Detry zou dan de derde Belg worden die Europa mag vertegenwoordigen, na Nicolas Colsaerts (Medinah 2012) en Thomas Pieters (Hazeltine 2016).

Dat de Belg zich niet van de wijs liet brengen door 18.000 toeschouwers in Scottsdale, op hole 16, zal Luke Donald, de coach van Team Europe, ongetwijfeld hebben opgemerkt. Ook in de Ryder Cup is de sfeer immers vaak zeer luidruchtig.

Detry wil er zich naar eigen zeggen niet te veel op focussen. ‘De Ryder Cup is geen doel op zich. Als ik goed blijf presteren, zal een selectie automatisch volgen. Maar het zou uiteraard een droom zijn om deel te nemen.’

Die andere droom, ooit een toptoernooi winnen, is al in vervulling gegaan.