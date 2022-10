Erik Kellens (75) strijdt tegen bureaucratie: ‘Desnoods ga ik naar de kranten’

In april 2021 lanceerde Knack-journaliste Ann Peuteman een oproep: ze zocht 75-plussers die zich ergeren aan de manier waarop er tegen en over hen wordt gesproken, hoe er met hen wordt omgegaan en hoe ze in de media vaak worden opgevoerd. Binnen de paar dagen liepen er honderden reacties binnen. Acht van die ouderen getuigen in de film Rebels, een productie van Victoria Deluxe in samenwerking met Okra en Knack.

Vandaag stellen we u voor aan Erik Kellens (75), die misschien wel de grootste rebel van allemaal is. Nergens is hij bang voor. Als douanebeambte kliste hij ooit een drievoudige moordenaar en vandaag trekt hij ten strijde tegen bureaucratie. ‘Desnoods ga ik naar de kranten’, zegt hij.